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بنـــوك
متوسط بيع الدولار البنكي يتراجع 3 قروش
الإثنين 28 أغسطس 2017 09:16 م
سعر الدولار أمام الجنيه
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سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن متوسط الدولار بالبنوك تراجع 3 قروش ليحقق 17.7313 جنيه للبيع و17.6313 جنيه للشراء، مقابل 17.7615 جنيه و17.6653 جنيه للبيع والشراء على الترتيب خلال تعاملات أمس.
يأتي ذلك بعد انخفاض سعر الدولار بداية تعاملات اليوم في عدد من البنوك الكبرى، منها بنك مصر ليسجل 17.64 للشراء، و17.74 للبيع مقابل 17.69 للشراء 17.79 للبيع أمس، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.65 للشراء و 17.75 للبيع.
كما خفض بنك HSBC السعر بواقع 6 قروش ليسجل 17.63 للشراء، مقابل 17.69 أمس و17.73 للبيع مقابل 17.79 أمس، كما سجل الدولار لدى البنك العربي الإفريقي سعره قرشين 17.64 مقابل 17.68 للشراء أمس، و17.74 مقابل 17.78 للبيع أمس.
وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 3 قروش ليسجل 17.63 مقابل 17.68 للشراء، و17.73 مقابل 17.78 للبيع أمس، وخفض بنك قطر الوطني سعر الدولار ليسجل 17.63 مقابل 17.67 للشراء أمس، و17.73 مقابل 17.77 للبيع، ورفع بنك المصرف المتحد سعره 5 قروش ليسجل 17.63 مقابل 17.68 للشراء، و 17.73 مقابل 17.78 للبيع أمس.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن متوسط الدولار تراجع أسفل 18 جنيها 3 مرات كان آخرها بداية يوليو الماضي، كما تراجع في 5 أبريل إلى 17.9715 جنيه للشراء، وسجل البيع 18.1079 جنيه، كما انخفض إلى 17.8823 جنيه للشراء و17.9937 جنيه في 9 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيه، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيه يوم 20 ديسمبر الماضي.
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