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سيــارات
تراك آر.. ابتكار يساعدك على تتبع سيارتك حال سرقتها
الإثنين 28 أغسطس 2017 09:08 م
ابتكار يساعدك على تتبع سيارتك حال سرقتها
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ابتكار يساعدك على تتبع سيارتك حال سرقتها
إعداد: عبدالغفور أحمد محسن
ابتكرت شركة ناشئة تدعى "تراك آر" جهازا صغيرا ومنخفض التكلفة يقدم حلولا عملية للمتوجسين من سرقة سياراتهم أو ضياع أي من مقتنياتهم باهظة الثمن، وفقا لموقع "سمارت ديفايس تريندز".
ويعمل الجهاز ببساطة عبر إخفائه في مكان ما داخل السيارة، ثم تحميل تطبيقا خاصا به على الهواتف الذكية (آي او اس أو أندرويد) وعند سرقة السيارة أو نسيان موقعها، يحدد التطبيق موقعها بدقة.
صغر حجم الجهاز (بحجم العملة المعدنية) يجعل منه وسيلة مثالية لتحديد أماكن أشياء أخرى، حال لصقه في المحفظة أو الموبايل أو سلسلة المفاتيح أو أي شيء آخر.
ويقدم الجهاز بديلا رخيصا وعمليا عن أجهزة وأنظمة الجي بي اس التي عادة ما يستخدمها ملاك السيارات لتحديد مواقع سياراتهم حال سرقتها.
يبلغ ثمن الجاهز 30 دولارا فقط، وتقدم الشركة الصانعة عرضا لمن يشتري 10 أجهزة دفعة واحدة ليصبح ثمنها 120 دولار فقط بدلا من 300 دولار.
ويمكن طلب شراء الجهاز عبر موقع الشركة الإلكتروني get-trackr.io وتقول الشركة إنها تشحن الطلبات إلى جميع أنحاء العالم، ويمكن اختيار اللغة العربية لتصفح الموقع من بين عدة لغات أخرى.
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