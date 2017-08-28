جلياد تستحوذ على أحدث علاج للسرطان بـ 12 مليار دولار

أحدث علاج للسرطان

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



توصلت شركة "جليد" الأمريكية للأدوية إلى اتفاق للاستحواذ على "كايت فارما" للأدوية مقابل 11.9 مليار دولار، لتسيطر بذلك على أحدث علاجات "كايت" للسرطان، وتنهي رحلة البحث الطويلة التي خاضتها "كايت" للحصول على صفقة مناسبة.



وبموجب الصفقة، ستدفع شركة التكنولوجيا الحيوية "جليد" 180 دولار نقدا مقابل كل سهم من أسهم كايت، التي توصلت مؤخرا لعلاج تجريبي يعيد تكوين خلايا الدم البيضاء لتتمكن من محاربة السرطان ويعرف باسم " Car-T".



ويتضمن العلاج، استئصال خلايا من المريض، وشحنها فورا إلى المعمل – عادة عبر الطائرة - وإعادة هندستها قبل زرعها مرة أخرى في جسد المريض.



ولم تحصل "كايت" حتى الآن على ترخيص من إدارة الغذاء والداوء الأمريكية من أجل تسويق علاجها المبتكر، لكن يتوقع أن تحصل على الترخيص في نوفمبر المقبل.



وستدفع الشركة المشترية، 50% من أعلى قيمة سجلها سهم شركة كايت في الثلاثين يوما الأخيرة، وبحسب فاينانشيال تايمز فإن الرقم يعد كبيرا جدا بالمقارنة بوضع الشركة التي لا تمتلك أي أدوية في السوق حتى الآن.



وتعد الصفقة هي الأكبر لجلياد منذ استحواذها عام 2011 على شركة "فارماسيت" مقابل 11 مليار دولار.