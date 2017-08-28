المصريين الأحرار يرحب بأكاديمية الشباب

حزب المصريين الأحرار

إيمان عوف



رحب حزب المصريين الأحرار اليوم الإثنين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب.



وقال رحب أحمد مشعل، أمين لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار: إن القرار يعكس مدى حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب، بالإضافة إلى خلق جيل ثاني قادر على تحمل المسئولية من الكوادر الشبابية التي تستطيع أن ترى المشكلات المحيطة وتطرح لها حلولا مبتكرة وجديدة.



وأضاف أمين الشباب بحزب "المصريين الأحرار" أن اعتماد الأكاديمية على علوم الإدارة، يعد أمرا جيدا، لأن الملتحقين بها سيطلعون على أحدث علوم الإدارة المتطورة، وهذا ما سيساعد في تمكين الشباب الذي نتمناه.



وأعرب أحمد مشعل عن أمنيته بأن يكون خريج تلك الأكاديمية على نفس القدر من الانضباط والالتزام وحسن التخطيط الذي تتمتع به القوات المسلحة، موضحًا أنهم في انتظار الإعلان عن طريقة التقديم والدراسة في الأكاديمية.