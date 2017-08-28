استمرار اعتصام عمال أوميجا لليوم الثاني

الصويا

إيمان عوف



يستمر اعتصام عمال شركة أوميجا بالعاشر من رمضان، لليوم الثاني على التوالي؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، والأرباح والعيديات وغيرها العديد من الحقوق.



وقال أحد العمال في تصريحات للمال، إن العمال لم يحصلوا على أي مستحقات منذ ستة أشهر، وأن الإدارة ترفض الحديث معهم، وتطلق وعودا عديدة بأنه سيتم تنفيذ تلك الوعود بصورة دائمة، وهو ما يتسبب في حالة من التوتر لأكثر من 3000 أسرة.