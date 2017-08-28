المركزي يدشن عطاءي الودائع المربوطة غدا

البنك المركزي المصري

هبة محمد



عاود البنك المركزي تدشين عطاءي للودائع المربوطة في يوم واحد، إذ أوضح الموقع الإلكتروني للبنك أنه يعتزم طرح عطاء للودائع ذات العائد المتغير غدا بالتزامن مع تنظيم العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت في موعده يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن "المركزي" سيصدر مزاد الودائع متغيرة العائد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 29 يوما، و10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام للعطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت.



ولم يوضح الموقع الإلكتروني ما إذا كان سيدشن البنك المركزي عطاء الودائع متغيرة العائد في موعده الدوري يوم الأربعاء المقبل أم لا.



وقد يعكس ذلك ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك في الفترة الراهنة، خاصة أن تلك الأدوات يستخدمها البنك لامتصاص زيادة مستويات السيولة النقدية بالبنوك، وتتبر آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.



واعتاد البنك المركزي تدشين عطاءين للودائع المربوطة منذ 4 يوليو الماضي حتى يوم 18 من نفس الشهر، ليتوقف عن تلك الخطوة منذ ما يقرب من 6 عطاءات أى ما يزيد عن 6 أسابيع ويصدر كل عطاء في موعده الأسبوعي فقط.