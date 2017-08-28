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بورصة وشركات
أوراسكوم تتوقع تعاقدات جديدة بمصر والولايات المتحدة
الإثنين 28 أغسطس 2017 06:14 م
أوراسكوم للإنشاءات
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أوراسكوم للإنشاءات
منى عبدالباري
تتوقع شركة أوراسكوم كونستراكشون التوسع في حجم أعمالها مستقبلا عبر توقيع تعاقدات لمشروعات بمجالي الطاقة بمصر، والعقارات بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب قيامها حاليا بدراسة مشروعات في قطاع الطاقة بليبيا، وذلك عقب نمو أرباحها بنسبة 12% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقال تقرير حديث صادر عن بنك استثمار "فاروس" إن أوراسكوم كونستراكشون تجري حاليا مفاوضات للتعاقد على مشروعات بقطاع الطاقة في مصر تتوقع أن يتم التعاقد عليها مستقبلا، سيكون جزءا منها مقوما بالعملة المحلية.
وعلى الصعيد الإقليمي كشف تقرير بنك الاستثمار الذي نسب المعلومات الواردة به إلى مكالمة هاتفية مع إدارة الشركة، عن قيام أوراسكوم كونستراكشون حاليا بإجراء مسح للاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة في ليبيا، بجانب دراستها مشروعات بالعراق إلا أنه لم يفصح عن طبيعتها.
وتعتبر "أوراسكوم كونستراكشون" أداء عملياتها في مصر الأفضل في المنطقة العربية، مرجعة ذلك إلى مشروعات البنية التحتية، ونشاط البناء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووقعت الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 تعاقدات جديدة بلغت قيمتها المجمعة 500 مليون دولار أمريكي، كما وقعت في قطاع الكهرباء عقد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الجاري، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 650 ميجاوات في مصر.
وبموجب هذا العقد الجديد تكون الطاقة الإجمالية لمشروعات الكهرباء تحت التنفيذ 11 ألف ميجاوات، كما أنه سيتيح للمجموعة فرص عديدة لتنفيذ مشروعات كهرباء جديدة في مصر والمنطقة، كما وقعت أيضا عقود جديدة في قطاع الطرق، ومشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يتعلق بالعمليات في المملكة العربية السعودية قالت فاروس إن الشركة تعمل في بعض المشروعات المتعلقة بمطار جدة فقط، إلا أنه مع تحسن مناخ الأعمال في المملكة فإنها ستتجه للتركيز على المشروعات ذات معدلات الربحية المرتفعة، بدلا من المشروعات ذات الحجم الكبير.
وعلى صعيد عملياتها بالولايات المتحدة الأمريكية رجحت إدارة الشركة توقيعها تعاقد جديد لإنشاء مشروع سكني للطلاب على غرار مجمع تكساس الطلابي الذي تم الانتهاء منه خلال أغسطس الماضي، إلا أنها لك تكشف عن الموعد المتوقع للتوقيع.
وكانت شركة وايتز التابعة لأوراسكوم كونستراكشون أعلنت في وقت سابق من العام الحالي انتهاؤها من إنشاء أكبر مجمع سكني للطلاب في الولايات المتحدة في جامعة M&A Texas وتسليمه قبل الموعد المحدد.
وأشارت إدارة الشركة إلى أن سياستها بشأن توزيعات الأرباح سيتم الإعلان عنها نهاية العام الحالي.
يذكر أن شركة أوراسكوم كونستراكشون حققت زيادة 12.1% في هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام الحالي لتسجل 2 مليار دولار.
وأرجعت الشركة النمو إلى زيادة نتائج الربع الثاني من العام، والأداء المتساوي في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة.
أوراسكوم للانشاءات
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