إحباط تهريب 2000 قطعة أثرية خلال 7 أشهر

- الراوي: مطار القاهرة ودمياط أكثر المنافذ ضبطاً



دعاء محمود



قال أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن إجمالي عدد القطع الأثرية التي تم ضبطها ومصادرتها للوزارة، خلال الـ 7 أشهر الماضية بلغت 2000 قطعة أثرية.



وأضاف الراوي لـ"المال"، أنه خلال العام الماضي تم ضبط 3000 قطعة أثرية، أما في عام 2015 فقد تم ضبط 3500 قطعة أثرية من مختلف العصور وتم مصادرتها للوزارة.



ولفت الراوي إلى أن أبرز المنافذ التي يتم ضبط الأثار المهربة من خلالها هي مطار القاهرة ومنفذ دمياط، مشيراً إلى أن الأجراءات الأمنية المشددة هي السبب الرئيسي وراء زيادة عدد المضبوطات الأثرية خلال الفترة الأخيرة.



وتابع أن الزيادة في عدد مضبوطات الوزارة للقطع الأثرية سلاح ذو حدين، فمن الناحية الإيجابية دليل علي إحكام السيطرة علي كافة المنافذ وعدم السماح بخروج الأثار خارج مصر، ومن الناحية السلبية تغيير المهربين لاتجاهاتهم وطرقهم في التهريب، فمثلا اللجوء إلي عمليات التهريب عن طريق الحدود المصرية المترامية الأطراف والتي يصعب السيطرة عليها.



وأكد الراوي أن أغلب القطع الأثرية يتم ضبطها عن طريق الطرود التي يتم إرسالها في قرية البضائع، لافتاً إلى أن هناك تنسيق مع دائرة الجمارك لتفتيش أي طرد يصل إلي القرية لاكتشاف القطع المهربة واتخاذ اللازم.



وأشار الراوي إلي أن هناك ظاهرة بدات في الانتشار مؤخراً، وهي قيام بعض رجال الأعمال في الدول العربية بإنشاء متاحف خاصة لهم، بعد التواصل مع مهربي الأثار للحصول علي قطع أثرية لعرضها بتلك المتاحف، مؤكداً أن هناك 40 منفذاً تابعاً للإدارة يتم السيطرة عليهم بشكل كامل.