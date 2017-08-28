صاحب قصة نجاح.. السيرة الذاتية لرئيس أوبر الجديد

صاحب شركة أوبر

إعداد: عبدالغفور أحمد محسن



اختارت شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب، دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيديا للسفر، رئيساً تنفيذياً جديدًا لها، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين، أمس.



وخسروشاهي يبلغ من العمر 48 عامًا، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيديا للسفر لمدة 12 عامًا، وخلال فترة ترأسه لاكسبيديا ارتفعت إيرداتها من 2.1 مليار دولار في 2005، إلى 8.7 مليار دولار في 2016.



وبحسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر، قاد خسروشاهي "اكسبيديا"، لتصبح أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، عبر المواقع الإلكترونية التابعة لها مثل تريفاجو وهوتيلز دوت كوم وهوم أواي وأورببيتز (Hotels.com Orbitz, Trivago, HomeAway, and Travelocity)، ومن خلال مواقع إلكترونية أخرى لحجز العطلات وتأجير السيارات وغيرها.



وأضاف تقرير بيزنس إنسايدر: "عندما ضربت الأزمة المالية عام 2008 إيرادات شركة ايكسبيديا بقوة، تمكن خسروشاهي من إعادة هيكلتها واعتمد بشكل مضاعف على التكنولوجيا للخروج من الأزمة".



قبل توليه الإدارة في إكسبيديا، كان خسروشاهي المدير المالي لشركة "آي ايه سي " للإعلام، والتي اشترت اكسبيديا في عام 2003، وقادتها إلى المجد في 2005.



ولد خسروشاهي في إيران لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة طفلًا، ونشأ في ولاية نيويورك، وحصل على الجنسية الأمريكية.



وحصل خسروشاهي على درجة جامعية في الهندسية الكهربائية، وقبل الالتحاق بـ"آي ايه سي" عمل في القطاع المالي لدى بنك الاستثمار "ألين آند كو".