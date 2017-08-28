EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
صاحب قصة نجاح.. السيرة الذاتية لرئيس أوبر الجديد
الإثنين 28 أغسطس 2017 04:26 م
صاحب شركة أوبر
أخر الأخبار
صاحب شركة أوبر
إعداد: عبدالغفور أحمد محسن
اختارت شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب، دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيديا للسفر، رئيساً تنفيذياً جديدًا لها، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين، أمس.
وخسروشاهي يبلغ من العمر 48 عامًا، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيديا للسفر لمدة 12 عامًا، وخلال فترة ترأسه لاكسبيديا ارتفعت إيرداتها من 2.1 مليار دولار في 2005، إلى 8.7 مليار دولار في 2016.
وبحسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر، قاد خسروشاهي "اكسبيديا"، لتصبح أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، عبر المواقع الإلكترونية التابعة لها مثل تريفاجو وهوتيلز دوت كوم وهوم أواي وأورببيتز (Hotels.com Orbitz, Trivago, HomeAway, and Travelocity)، ومن خلال مواقع إلكترونية أخرى لحجز العطلات وتأجير السيارات وغيرها.
وأضاف تقرير بيزنس إنسايدر: "عندما ضربت الأزمة المالية عام 2008 إيرادات شركة ايكسبيديا بقوة، تمكن خسروشاهي من إعادة هيكلتها واعتمد بشكل مضاعف على التكنولوجيا للخروج من الأزمة".
قبل توليه الإدارة في إكسبيديا، كان خسروشاهي المدير المالي لشركة "آي ايه سي " للإعلام، والتي اشترت اكسبيديا في عام 2003، وقادتها إلى المجد في 2005.
ولد خسروشاهي في إيران لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة طفلًا، ونشأ في ولاية نيويورك، وحصل على الجنسية الأمريكية.
وحصل خسروشاهي على درجة جامعية في الهندسية الكهربائية، وقبل الالتحاق بـ"آي ايه سي" عمل في القطاع المالي لدى بنك الاستثمار "ألين آند كو".
أوبر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا