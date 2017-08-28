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اقتصاد وأسواق
المحاجر تطالب الوطنية للطرق بتحصيل رسوم المرور بالوزن
الإثنين 28 أغسطس 2017 04:19 م
المحاجر
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المحاجر
أحمد اللاهونى
طالب المهندس إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية، الشركة الوطنية لإدارة الطرق بوضع آلية محددة لتحصيل رسوم مرور عربات النقل الثقيلة المحملة بالأحجار والرخام، عبر الطرق الصحراوية التى تديرها.
يذكر أن الشعبة كثيرًا ما طالبت الشركة الوطنية، بتوضيح آلية تحصيل رسوم مرور الطرق الصحراوية.
واقترح غالى فى تصريحات لـ"المال"، تحصيل تلك الرسوم وفقاً لمعيار الوزن، وعدم تركها عائمة، وفقاً لتعبيره.
جاء ذلك على هامش المؤتمر التحضيري للمعرض الدائم لمواد البناء بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، لزيادة معدلات التصدير للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
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