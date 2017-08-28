الخولي.. المرأة الحديدية التى غدرت بسيدات مصر

سعاد الخولى 1





معتز محمود



سقطت سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، فى براثن الفساد، الذى لم تعد أخباره سرا بالمحافظة الساحلية، ولم تراع "الخولى" كونها أول إمرأة مصرية تتولى هذا المنصب.



لقبت "الخولى" خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، من عدة أوساط "بالمرأة الحديدية"، على خلفية تصريحاتها القوية ونشاطها ضد المخالفات، وسط بعض الأحاديث التى كان يتم تداولها بشأن طموحها للوصول لمنصب المحافظ، كأول إمرأة فى مصر تتولى هذا لمنصب، ولكن شاء القدر أن تكون المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة الحالى، هى من أول إمرأة تتولى المنصب.



ومع إعلان هيئة الرقابة الإدارية عن تمكنها من ضبط الدكتورة سعاد الخولى، بتهمة التورط في عدة وقائع فساد، شملت الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، بالإشتراك مع رجال أعمال، عادت أخبار السيدة القوية بمحافظة الإسكندرية إلى الواجهة، بعد تقليل مساحة ظهورها الإعلامى فى عهد المحافظ السابق رضا فرحات، والحالى محمد سلطان.



وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات كانت تحركات "الخولى" مشهودة بالمحافظة التى شهدت أحداث جِسام، بدءاً من غرقها منذ عامين فى مياه الأمطار الغزيرة، وتسبب ذلك فى استقالة المحافظ الأسبق هاني المسيري، حتى حادث تصادم القطارين منذ أيام بمنطقة خورشيد، شرق المدينة.



وعقب قبول استقالة "المسيري" تم تكليف الخولى بتولى مهام المحافظ بالإنابة، بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.



واستمرت "الخولى" فى هذا المنصب الرفيع لعدة أسابيع، إلى أن عادت إلى مقعد "النائب" مرة أخرى، بعد تعيين المهندس محمد عبدالظاهر، محافظًا للإسكندرية.



وجاء نبأ إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، الأحد الماضى بتهمة الرشوة، كالصاعقة على أذان البعض، وبمثابة الطعنة للسيدات المصريات اللاتى خضن حروبا شرسة على مدى التاريخ الحديث، ليثبتن أنهن جديرات بتمثيل الجهات الرسمية بعد عقود من التهميش.



منذ اليوم الأول لجلوسها على مقعد نائب المحافظ فى عهد هاني المسيري، وتحديدًا في 7 فبراير 2015، ترددت الأحاديث حول تكرر الصدام بينهما لإصرارها على تجاوز مهام منصبها، والتعامل مع ملفات من اختصاص المحافظ، وهو الصدام الذي ترددت أصداؤه خارج الديوان العام.



ومع تزايد الهجوم على "المسيري" عقب أزمة غرق الإسكندرية، ظلت "سعاد" الحاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، من جامعة القاهرة 1981، تحلم بأن تأتيها الفرصة لتصبح أول سيدة تتولى منصب محافظ الإسكندرية، إذ شهدت مغادرة 3 محافظين لمكاتبهم، وبقى نفوذها قويا بالديوان العام، وهم هاني المسيري، ومحمد عبدالظاهر، ورضا فرحات، حتى لقبها الشارع السكندري بـ "المرأة الحديدية".



وعندما تولي الدكتور محمد سلطان، منصبه محافظًاً للإسكندرية، أسند إليها عدة ملفات من بينها الصرف الصحي، ومتابعة استعدادات موسم الشتاء، فضلًا عن ملف إزالة العقارات المخالفة، والتعديات على أراضي الدولة.



وحصلت سعاد الخولي التي شغلت منصب وكيل وزارة، ومدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، على 11 دورة فنية تخصصية في مجال الطب البيطري، ودورة الإعداد لشغل المناصب القيادية.



ومن أشهر تصريحاتها: "شغلي ميداني وإدارية شديدة جدا ومعنديش تفاهم، كما أنني لا أثق إلا في دماغي، ومن لا يحب العمل سنأتي بمن هو أفضل منه".."متقولش أيه إديتنا مصر، لازم إحنا اللي ندي مصر حتى أخر يوم لنا".



ويعد حادث قطاري خورشيد آخر جولاتها الميدانية، التى جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تداول صور لها وهى تجلس على الأرض، لمتابعة نقل الضحايا إلى المستشفيات.





