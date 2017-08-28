انتهاء خصومات أوبل أسترا.. الخميس المقبل

أوبل أسترا 1

أحمد شوقي



تنتهي الخصومات على السيارة أوبل أسترا، والمقدرة بـ 10 آلاف جنيه، الخميس المقبل، وفقًا لأحد موزعي السيارات.



وأضاف أن الوكيل استهدف من خلال هذه الخصومات دفع مبيعات السيارة، في ظل حالة الركود التي تخيم على سوق السيارات منذ عدة أشهر، موضحًا أن المبيعات لا زالت محدودة.



يذكر أن مبيعات أوبل أسترا قد سجلت 922 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 1996 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 1074 سيارة بنسبة 54%، فيما تراجعت المبيعات الإجمالية للعلامة الألمانية إلى 2014 وحدة، مقابل 4110 سيارة بتراجع 2096 وحدة بنسبة 51%.



ويعود التراجع في مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية إلى الزيادات غير المسبوقة في أسعار السيارات، التي انفجرت على خلفية تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف تدبير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات الأم، فضلًا عن ارتفاع قيمة الدولار الجمركي مما فاقم الرسوم الجمركية التي تتحملها الشركات المستوردة.