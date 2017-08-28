تباين مؤشرات البورصة وسط اتجاه بيعى للمصريين

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ بين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.78% عند مستوى 13013 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.55% ليصل إلى 695 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% عند مستوى 1563 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.45% عند مستوى 2008 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.71% عند مستوى 11555 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 730 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 24.7 مليون جنيه، و45.6 مليون جنيه، و13.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى تداولات قدرها 73.3 مليون جنيه، و964 ألف جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 87 سهمًا من إجمالى 185 سهماً متداولاً، بينما هبط 68 وبقى 30 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الأحد- على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.