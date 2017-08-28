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ثقافة وفنون
دار الكتب تستكمل مشروع صيانة ورقمنة الدوريات
الإثنين 28 أغسطس 2017 03:31 م
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علي راشد
وجه الدكتور أحمد الشوكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بضرورة استكمال مشروع صيانة ورقمنة الدوريات في دار الكتب.
وأكد الدكتور نادر عبد الدايم، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، أنه أمر بتشكيل لجنة لفتح خزن الدوريات المتعذر فتحها لأسباب فنية.
كما وجه مركز الترميم بدار الكتب لفحص تلك الدوريات، ووضع خطة زمنية للانتهاء من ترميمها تمهيداً لرقمنتها بعد ذلك.
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