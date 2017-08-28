EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
كازيون تعتزم طرح خصومات تقترب من 25%
الإثنين 28 أغسطس 2017 03:26 م
كازيون 1
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
كازيون: لا زيادة فى الأسعار بسبب رفع الكهرباء
"كازيون" تستهدف زيادة انتشارها لـ1000 فرع
كازيون 2
دعاء حسنى
تبدأ سلسلة "كازيون" تقديم مجموعة من الخصومات على منتجاتها من السلع والمنتجات بكافة فروعها بالمحافظات، بدءًا من مطلع سبتمبر المقبل وحتى منتصف أكتوبر، تزامنًا مع موسم المدارس، وفقاً لإسماعيل حافظ رئيس القطاع التجارى والتسويقى.
ويعد محمد خرما، الرئيس التنفيذي لشركة "توفير" للمواد الغذائية -شركة مساهمة مصرية وتملك العلامة التجارية «كازيون»، وأعلنت فى مارس الماضى أنها تستهدف زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الجارى لـ 800 مليون جنيه من خلال إطلاق 100 فرع جديد، ويعمل بالسلسلة قرابة 3 آلاف موظف.
وأضاف حافظ أن سلسلة أخرى من الخصومات ستقدمها كازيون، بخصومات أكثر من 25% على كافة السلع بالتزامن مع العام الثالث لها بالسوق المصرية، وذلك خلال بدءًا من منتصف أكتوبر حتى نوفمبر المقبل.
وتابع حافظ لـ"المال"، أن السلسة تستهدف التوسع حالياً فى المحافظات، وافتتحت 3 أفرع جديدة مؤخراً بطوخ، والعمرانية والقليوبية، وسيبلغ عددها بنهاية أغسطس الجارى 9 أفرع.
ويشير إلى أن الارتفاع الذى شهدته أسعار الكهرباء الشهر الماضى لم يرفع التكاليف بصورة كبيرة، خاصة وأنه يمثل جزء من جزء من المصروفات، ولكن التكاليف الأكبر للمصروفات يحددها بندى أجور الموظفين وإيجارات الأفرع التابعة للسلسلة.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا