كازيون 2

دعاء حسنى



تبدأ سلسلة "كازيون" تقديم مجموعة من الخصومات على منتجاتها من السلع والمنتجات بكافة فروعها بالمحافظات، بدءًا من مطلع سبتمبر المقبل وحتى منتصف أكتوبر، تزامنًا مع موسم المدارس، وفقاً لإسماعيل حافظ رئيس القطاع التجارى والتسويقى.



ويعد محمد خرما، الرئيس التنفيذي لشركة "توفير" للمواد الغذائية -شركة مساهمة مصرية وتملك العلامة التجارية «كازيون»، وأعلنت فى مارس الماضى أنها تستهدف زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الجارى لـ 800 مليون جنيه من خلال إطلاق 100 فرع جديد، ويعمل بالسلسلة قرابة 3 آلاف موظف.



وأضاف حافظ أن سلسلة أخرى من الخصومات ستقدمها كازيون، بخصومات أكثر من 25% على كافة السلع بالتزامن مع العام الثالث لها بالسوق المصرية، وذلك خلال بدءًا من منتصف أكتوبر حتى نوفمبر المقبل.



وتابع حافظ لـ"المال"، أن السلسة تستهدف التوسع حالياً فى المحافظات، وافتتحت 3 أفرع جديدة مؤخراً بطوخ، والعمرانية والقليوبية، وسيبلغ عددها بنهاية أغسطس الجارى 9 أفرع.



ويشير إلى أن الارتفاع الذى شهدته أسعار الكهرباء الشهر الماضى لم يرفع التكاليف بصورة كبيرة، خاصة وأنه يمثل جزء من جزء من المصروفات، ولكن التكاليف الأكبر للمصروفات يحددها بندى أجور الموظفين وإيجارات الأفرع التابعة للسلسلة.