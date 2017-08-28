رسميا.. برشلونة يقدم ديمبلي للإعلام والجمهور

برشلونة يقدم ديمبلي للإعلام والجمهور

علي المصري:



وقع الفرنسى الشاب عثمان ديمبلى، لنادى برشلونة الإسبانى رسميا، بعدما اجتاز صباح اليوم الإثنين، الفحوصات الطبية المعتادة قبل التوقيع، بعدما انتقل إلى الفريق الكتالونى، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، إضافة إلى متغيرات قد تصل إلى نحو 42 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي.



وقام اللاعب التوقيع فى حضور جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة، لمدة خمسة مواسم، وتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور المحتشد فى مدرجات ملعب "كامب نو"، لرؤية المهاجم الشاب.