EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الحوت يطالب باستمرار الإصلاح الاقتصادي الجرئ
الإثنين 28 أغسطس 2017 03:08 م
محمد أمين الحوت
أخر الأخبار
محمد أمين الحوت
خاص
طالب محمد أمين الحوت, عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، باستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي الجرئ.
وقال إن إصدار قانون الاستثمار مؤخرا، ولائحته التنفيذية يأتى فى توقيت مهم للغاية وخطوة مهمة فى طريق الاصلاح الاقتصادي الحقيقي.
وأكد "الحوت" أن أهمية وضع خريطة استثمارية تراعى المزايا النسبية فى كل المحافظات لجذب أنظار المستثمرين فى كافة المجالات.
وشدد على أهمية استكمال منظومة الإصلاح من خلال إصدار مزيد من القوانين والقرارات التى تعطي مؤشر جيد عن تهيئة مناخ الأعمال فى مصر؛ ليصبح أكثر تنافسية وجذبا لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الارتقاء بقدرات مناخ الأعمال فى مصر، والتوظيف الأمثل لمزايا الموقع الجغرافى وغيرها من الإمكانيات البشرية والتعدينية يمثل فرصا كبيرة ليصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصاديات الواعدة على المستوى الإقليمي والعالمى، خاصة فى ظل مشروعات قومية مهمة للغاية كالمثلث الذهبي في الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة قناة السويس، وغيرها.
وتمنى محمد أمين الحوت, عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي الجريء؛ لتكون أداة مهمة فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، وأن تصل نتائجها إلى المواطن باعتباره المعيار الحقيقي والمسستهدف الأول من أى إصلاح.
وشدد "الحوت" على أهمية تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لمواجة التحديات التى يمر بها السوق المصرية والعمل على حل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى إطار رؤية موحدة طريقها النمو وهدفها التنمية الحقيقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا