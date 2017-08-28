الحوت يطالب باستمرار الإصلاح الاقتصادي الجرئ

خاص



طالب محمد أمين الحوت, عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، باستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي الجرئ.



وقال إن إصدار قانون الاستثمار مؤخرا، ولائحته التنفيذية يأتى فى توقيت مهم للغاية وخطوة مهمة فى طريق الاصلاح الاقتصادي الحقيقي.



وأكد "الحوت" أن أهمية وضع خريطة استثمارية تراعى المزايا النسبية فى كل المحافظات لجذب أنظار المستثمرين فى كافة المجالات.



وشدد على أهمية استكمال منظومة الإصلاح من خلال إصدار مزيد من القوانين والقرارات التى تعطي مؤشر جيد عن تهيئة مناخ الأعمال فى مصر؛ ليصبح أكثر تنافسية وجذبا لرؤوس الأموال.



وأشار إلى أن الارتقاء بقدرات مناخ الأعمال فى مصر، والتوظيف الأمثل لمزايا الموقع الجغرافى وغيرها من الإمكانيات البشرية والتعدينية يمثل فرصا كبيرة ليصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصاديات الواعدة على المستوى الإقليمي والعالمى، خاصة فى ظل مشروعات قومية مهمة للغاية كالمثلث الذهبي في الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة قناة السويس، وغيرها.



وتمنى محمد أمين الحوت, عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي الجريء؛ لتكون أداة مهمة فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، وأن تصل نتائجها إلى المواطن باعتباره المعيار الحقيقي والمسستهدف الأول من أى إصلاح.



وشدد "الحوت" على أهمية تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لمواجة التحديات التى يمر بها السوق المصرية والعمل على حل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى إطار رؤية موحدة طريقها النمو وهدفها التنمية الحقيقة.







