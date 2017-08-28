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اقتصاد وأسواق
انطلاق معرض صحارى الزراعى نهاية سبتمبر
الإثنين 28 أغسطس 2017 01:53 م
مشروع المليون فدان
أخر الأخبار
مشروع المليون فدان
الصاوى أحمد
ينطلق معرض صحارى الزراعى الدولى خلال الفترة من 27-30 سبتمبر المقبل فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعتبر من أبرز المعارض فى المنطقة العربية والشرق الأوسط المهتمة بالنشاط الزراعى.
ويشهد المعرض حضور مشاركين عالميين ومحليين من الشركات الزراعية المتنوعة والماركات العالمية التى تصنع المعدات ومنتجى التقاوى والأسمدة والمبيدات وغيرها ويعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات فى المجال الزراعى بين مصر ودول العالم.
كما شارك فى معرض 2016 -الماضى - أكثر من 700 شركة عالمية كبرى تعمل فى مجالات الزراعة الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة، تمثل ٤٥ دولة من مختلف دول العالم.
ويعد المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة بين المهتمين بالشأن الزراعي، حيث يتيح للمشاركين والزائرين الاطلاع على الجديد من التجارب والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإنتاج الزراعى.
القاهرة
الأسمدة الأزوتية
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