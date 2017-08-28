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الجمارك الإسرائيلية تضبط 2 طن تبغ قادمة من مصر
الإثنين 28 أغسطس 2017 01:47 م
صحيفة إسرائيلية 2
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صحيفة إسرائيلية 2
عادل عبد الجواد:
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن موظفي الجمارك في تل أبيب تمكنوا من ضبط حاوية تحمل كمية كبيرة من التبغ بعد أن اشتبهوا بها وقرروا تفتيشها، وعثر المفتشون علي عصي مكانس مصنوعة من المعدن تم حشوها بالتبغ الخام الجاف بواقع 150 جراما لكل عصي، وبلغ وزن التبغ علي الحاوية حوالي 2 طن مخبأة في عصي المكانس وتقدر قيمته بحوالي مليون شيكل إسرائيلي.
وذكرت الصيحفة الإسرائيلية أن الشحنة كانت في طريقها من مصر إلى الخليل مخصصة لأحد المستوردين الفلسطينيين من المدينة، مشيرة إلي أن الأسبوع الماضي كانت هناك محاولة أخري لتهريب كمية أكبر من التبغ إلي قطاع غزة إلا أن موظفي الجمارك ضبطوها.
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