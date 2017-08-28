اندماج Intro وNative ينعش تداولات قطاع الأغذية

البورصة المصرية 5



منى عبدالباري



توقع خبراء تحسن تداولات قطاع الأغذية بالبورصة اليوم الإتنين، بدعم من صفقة استحواذ شركة إنترو جروب على 50% من شركة ناتيف ماركت، المالكة لعدد من العلامات التجارية بقطاع الأغذية بالسوق.



وأصدرت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، تقريرًا رجحت فيه تحسن تداولات أسهم قطاع الأغذية والمشروبات الدفاعي خلال تداولات اليوم- الإثنين- بدعم من صفقة الاستحواذ.



وقد استهل قطاع الأغذية والمشروبات الدفاعي تعاملاته اليوم على ارتفاع 0.24% عند مستوى 1266.77 نقطة، فيما كانت نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام نحو 27% .



وشهد عدد من أسهم القطاع ارتفاعات بنسب تجاوزت الـ1% في مستهل تداولات اليوم أبرزها سهم الوطنية لمنتجات الذرة بنسبة 1.29% إلى مستوى 41.60 جنيه، كما ارتفع سهم الدلتا للسكر بنحو 3% إلى مستوى 27.04 جنيه ، كما ارتفع سهم القاهرة للدواجن بنحو 2% إلى مستوى 6.98 جنيه.



وقال توني كمال، خبير أسواق المال، إنه رغم إن الشركة غير مدرجة بالسوق، إلا أن قطاع الأغذية لديه حساسية لمثل هذه الأنباء خاصة مع تراجع معدلات مرونة الطلب على هذه السلعة في السوق المحلي.



ورجح ان تتسبب عطلات عيد الأضحي و تحركات السوق العرضية في تقليل الأثار الايجابية المتوقعة من تنفيذ صفقة اندماج "Intro" و " Native" على تداولات قطاع الأغذية بالبورصة، متوقعًا ان يتحسن أداء القطاع الغذائي نسبيًا خلال جلسة اليوم .



وكانت المجموعة المالية هيرميس أعلنت صباح اليوم أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قام بدور المستشار لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين شركة «Intro Investments Holding Ltd» وشركة «Native Markets Ltd» في السوق المصرية.



وتقوم شركة «Native Markets» بإدارة وتشغيل مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية بالسوق المصري، ومنها «ذا بيكري شوب -TBS» للمخبوزات و«TBS Express» و«The Four Fat Ladies» و«Delicious Bakery» و«Patties Burgers». وتمتاز الشركة بنموذج أعمال متكامل رأسياً حيث تدير منشأة إنتاج مركزية لدعم وخدمة أكثر من 40 منفذاً للتجزئة تضم محفظة العلامات التجارية المختلفة التي تمتلكها.

