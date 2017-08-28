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اقتصاد وأسواق
16 جنيها السعر الجديد للدولار الجمركى
الإثنين 28 أغسطس 2017 11:29 ص
الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية
أخر الأخبار
الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية
مها أبوودن
قررت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تسعير الدولار الجمركى عند 16 جنيها، بدءًا من أول سبتمر المقبل وحتى نهايته، وبذلك يكون هناك انخفاض بواقع 25 قرشا عن سعر الدولار فى أغسطس الماضى.
وأصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قراره صباح اليوم بتخفيض سعر الدولار بنحو 25 قرشا عن سعره الذى قرره فى أغسطس الماضى.
ويعد سعر الدولار الجمركى، الأساس الذى يتم وفقا له تقدير الرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة، قبل دخولها إلى المنافذ الجمركية المصرية.
واعتادت وزارة المالية تسعير الدولار بصفة شهرية عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى حتى تتفادى تذبذب سعر الدولار بصفة يومية وتأثيره على حركة التجارة فى الموانئ المصرية
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