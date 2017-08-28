مشاريع صحية بأكثر من 12٫7 مليون ريال لخدمة الحجاج

الحجاج



95 ألف موظف وموظفة في خدمة ضيوف الرحمن

1245 مركزاً دائماً ومؤقتاً للهلال الأحمر



أعدت الجهات الحكومية السعودية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم حج 1438هـ، والرامية من خلالها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم إلى الأراضى المقدسة، وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين - بإذن الله -، وتضمنت تلك الخطط:



تطوير



سيتولى تنفيذ خطة وزارة الحج والعمرة التنفيذية لموسم حج العام الحالى، أكثر من 95 ألف موظف وموظفة، إلى جانب الخطط المستحدثة التى تمثلت فى إطلاق برنامج «كن عوناً» للأعمال التطوعية وتطوير منصة إلكترونية خاصة به، وتطوير خدمة الارشاد الموحد عبر مراكز الخدمات والإرشاد حول المسجد الحرام، وتخصيص مواقع آلية لمكاتب الخدمة الميدانية لمؤسسات الطوافة فى مشعر منى.



وضمن استعداداتها؛ نفذت وزارة الحج والعمرة برامج لتطوير أعمال مهنة الطوافة، والوكالة والدلالة، وحج الداخل باستخدام أحدث وسائل التقنية، ليكون الحج سهلا وميسرا عبر الجهود البشرية والتقنية المقدمة، كما عملت على الارتقاء بمهارات العاملين فى الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة لضيوف الرحمن، وذلك باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة، إضافة للتنسيق مع الجهات كافة وتوحيد الجهود لتحفيز الجميع على الإسهام فى خدمة ضيوف الرحمن سواء مكلفا أو متطوعا.



رئاسة الحرمين



أما خطة الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى فيما يخص المسجد الحرام، فسوف سيتولى تنفيذها قرابة 10 آلاف موظف ومهندس ومشرف وعامل؛ وتشمل الإسهام والتنسيق مع الجهات الأمنية وتسهيل دخول وخروج الحجاج والمصلين وفتح الممرات داخل المسجد الحرام، وتوفير المصاحف وترجمات معانى القرآن الكريم، والإسهام فى التوجيه والإرشاد للزائرات بما يحقق لهن تأدية المشاعر الدينية بكل طمأنينة فى المواقع المخصصة لهن، والإشراف على نظافة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وتأمين السجاد، وتوفير مياه زمزم وتقديمه مبردا فى مواقع قريبة من المصلين والحجاج.



وزارة الحج والعمرة تعلن عن جاهزية المخيمات المطورة لخدمة أكثر من مليونى حاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن جاهزية المخيمات المطورة للحجاج فى مسعر منى كأكبر مدينة متنقلة على مساحة تصل لأكثر من 2 مليون متر مربع، وتخدم أكثر من 2.5 مليون حاج.



ويُعد مشروع خيام منى المطورة، أحد أكبر المشروعات التى تم تنفيذها فى المشاعر المقدسة لخدمة وراحة الحجاج، وتحقيق المزيد من الأمن والسلامة لهم.



وتبلغ أبعاد الخيمة النمطية 8 × 8 أمتار. كما استخدمت أيضاً خيام بمقاسات تتراوح ما بين 6 × 8 و12 × 8 أمتار، وروعى أيضاً فى هذه الخيام المطورة أن تكون مقاومة للعوامل المناخية، كالعواصف والرياح، ومرونة أجزائها للتشكيل والتركيب.



كما تم اتخاذ إجراءات لتوفير الأمن والسلامة من أخطار الحريق، حيث أُنشئت شبكة لإطفاء الحريق، مكونة من فوهات رئيسة للحريق بالشوارع، وشبكة متكاملة لمياه إطفاء الحريق فى مختلف أنحاء منى، وإنشاء خزانات خاصة لمياه الحريق على شكل أنفاق بأعلى الجبال بمنى، وقد بلغ إجمالى طول هذه الشبكة 100 كم.



الشئون الصحية



وفيما يخص الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، فقد استعدت لموسم حج العام الحالى بتنفيذ مشاريع صحية تطويرية تجاوزت كلفتها 12.7 مليون ريال شملت تطوير البنى التحتية والأقسام الطبية بمستشفيات المشاعر، كما هيأت أكثر من 4 آلاف سرير بمستشفيات العاصمة المقدسة والمشاعر، وجهّزت 128 مركزاً صحياً دائماً ومؤقتاً، إلى جانب 39 فرقة طبية ميدانية، كما جهّزت قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية بــ45 حافلة لنقل الحجاج المرضى بين المشاعر وتسهيل إكمالهم لشعيرة الحج، وأخيرا تمت تهيئة 100 سيارة إسعاف صغيرة بالمشاعر المقدسة لنقل المرضى.



الهلال الأحمر



تم تجهيز هيئة الهلال الأحمر السعودى بنحو 1245 مركزا دائما ومؤقتا وعربات متحركة مسنودة بأكثر من 10 آلاف مسعف ومتطوع من الجنسين موزعين على مكة المكرمة والمشاعر والمنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تم تجهيز 3 آليات للإسعاف الجوى.



وفيما يخص المياه، أبانت شركة المياه الوطنية، أنها سترفع كميات المياه الواردة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى 18,150 مليون متر مكعب.