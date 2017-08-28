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عقـــارات
مكسيم: تسليم وحدات أولى مراحل بو آيلاند الساحل الشمالي نهاية العام
الإثنين 28 أغسطس 2017 11:21 ص
الساحل الشمالي
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الساحل الشمالي
المال ـ خاص:
أكد عمرو محسن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «مكسيم» للاستثمار العقارى، أنه من المقرر بدء تسليم وحدات أولى مراحل «بو آيلاند» الساحل الشمالى نهاية 2017 بدلاً من 2018، مؤكدًا أنه سيساهم فى جذب وتنشيط السياحة من البلدان العربية والأجنبية.
وافتتحت الشركة قبل أيام المرحلة أولى لأحدث مشروعاتها بالساحل الشمالى، وهو «بو آيلاند» ويقع بسيدى عبد الرحمن فى الكيلو 120 من طريق «الإسكندرية – مطروح» على بعد دقائق من مارينا العلمين ومدينة العلمين الجديدة.
وشهد افتتاح المشروع اللواء علاء أبوزيد، محافظ مرسى مطروح، الذى أكد أنه أولى ثمار المؤتمر الاقتصادى المنعقد قبل عامين بالمحافظة، مشيرا إلى أنه وفر نحو 25 ألف فرصة عمل.
وأوضح الدكتور محمد كرار، رئيس «مكسيم» أن المشروع يضم شاليهات بمساحات 80 مترًا وفيلات من 700 حتى 1600 متر، وتتميز الوحدات بأنها مقسمة بين كامل التشطيب ونصف تشطيب، مضيفا أن تكلفة المرحلة الأولى من « بو آيلاند » 3.5 مليار جنيه، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14 مليارًا، مقسمة على 5 مراحل.
وأشار كرار إلى أن النسبة البنائية للمشروع %12 فقط من المساحة الكلية و%88 مساحات خضراء، كما يضم المشروع فندقا وناديا اجتماعيا ومستشفى وعيادات، ويتم التعاقد حاليا على إنشاء جامعة إنجليزية لقاطنى المنطقة.
وأوضح أن الشركة حرصت على اتباع أحدث الأساليب البنائية فى تنفيذ المشروع، لافتا إلى تعاون شركة «أكوم» الأمريكية مع «إتش سى بي» الإسبانية فى تصميم المخطط العام للمشروع الذى يشمل مجموعة جزر يتم التنقل بينها بوسائل مواصلات مختلفة، منها وسائل مائية مثل «الفرى بوت» الكهربائية والترام الكهربائى صديق البيئة، الذى تعرفه مصر للمرة الأولى.
ويقام المشروع على 1700 فدان، على مراحل متعددة منها «بو آيلاند» على 300 فدان بشاطئ طوله 800 متر، ويتجاوز «بو ساندز» مساحة الـ 300 فدان بشاطئ طوله 250 مترًا.
وتصل استثمارات «مكسيم» إلى نحو 14 مليار جنيه بالسوق المحلية، وتضم 7 شركات تعمل فى مجالات التطوير العقارى، والفنادق، والإعلام، والتجارة، والصناعة، والفرانشايز، بحسب تصريحات للدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة المجموعة، فى وقت سابق.
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