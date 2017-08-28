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اقتصاد وأسواق
مصر والصومال تبحثان تعزيز التعاون الزراعي
الإثنين 28 أغسطس 2017 11:14 ص
مصر الصومال
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مصر الصومال
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصومال، في كافة مجالات التعاون لا سيما القطاع الزراعي لافتاً الى ان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطيد هذا التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء الصوماليين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان وزارة الزراعة، مع نظيره الصومالي "سعيد حسين عيد" بحضور السفير "عبد الغني محمد وعيس" السفير الصومالي بالقاهرة، ونائبه، لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين.
وأشار وزير الزراعة الى ان الحكومة والقيادة السياسية في مصر، حريصة على تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء، وتنمية وتعزيز العلاقات معها، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي خلال لقاءه ونظيره الصومالي الأسبوع الماضي.
وقال البنا ان وزارة الزراعة في مصر مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم في المجالات الخاصة بالزراعة للدفع قدماً بالتعاون القائم بين البلدين، وخاصة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني.
وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة فنية من الوزارة لزيارة الصومال للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع المزرعة النموذجية المشتركة والتي سيتم انشاءها على مساحة 200 هكتار، بعد انتهاء الجانب الصومالي من تجهيز البنية التحتية لها.
وأكد البنا أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية، سيتم زيادة الفرص التدريبية للمهندسين والباحثين الزراعيين الصوماليين بالمركز المصري الدولي للزراعة، في كافة المجالات المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، لتنمية قدراتهم في هذه المجالات، لافتاً الى انه سيتم تحديد البرنامج التدريبي وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب الصومالي.
واتفق الجانبان على أن يشمل التعاون اعداد خريطة وبائية للثروة الحيوانية في الصومال، بما يساهم بشكل كبير في معرفة حاجة الجانب الصومالي للأمصال واللقاحات البيطرية ومساهمة مصر في ذلك.
واتفقا على تشكيل لجنة فنية وتنفيذية من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الزراعة، فضلاً عن تحديد الأولويات الخاصة بالتعاون المستقبلي، كذلك وضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، بحيث يشمل التعاون أيضاً زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية بين البلدين.
ومن جهته أعرب وزير الزراعة الصومالي، عن تطلعه وبلاده لتكثيف التعاون الزراعي مع مصر، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية حقيقية تأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً ان بلاده تقدر الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مساندة الصومال والسعب الصومالي.
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