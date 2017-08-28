تصريحات برلمانية متضاربة حول الجريمة الإلكترونية

النائب أحمد زيدان

ياسمين فواز



تضاربت تصريحات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حول مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، فهناك من يؤكد بدء مناقشته خلال الإجازة البرلمانية، و هناك من ينفى عقد اجتماعات داخل اللجنة بهذا الشأن.



وأكد النائب أحمد بدوى، وكيل اللجنة لـ «المال» أن اللجنة بدأت مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس خلال الإجازة البرلمانية، مبينا أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضى لمناقشة مشروعات القوانين السابقة لحين إرسال الحكومة مشروع القانون الخاص بها.



وكشف مصدر آخر داخل اللجنة عن اطلاع أعضاء اللجنة فى وقت سابق على مسودة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذى من المقرر أن ترسله الحكومة إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن اللجنة طالبت بإجراء عدة تعديلات على المسودة.



وتعجب المصدر من تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون إلى اللجنة حتى الآن، رغم مرور وقت طويل على التعديلات المطلوبة.



ومن جانبه، نفى النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد أى اجتماعات منذ انطلاق الإجازة البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة لم تقرر بدء مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية المقدمة من النواب خلال الإجازة البرلمانية.



وأضاف أن مناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتم بالاشتراك مع لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، مشددا على أن مشروع القانون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل.



يشار إلى أن اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، تقدم بمقترح إلى لجنة المقترحات والشكاوى بشأن محاربة الجريمة الإلكترونية فى دور الانعقاد الأول وأعاد تقديمه فى الدور الثانى، وتمت الموافقة عليه فى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، بعد مناقشته والموافقة عليه من جميع الجهات المعنية.



كان اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكد أن مقترح «الشهاوي» بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعى، سيكون على رأس أولويات مناقشات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن المقترح سيتم مناقشته من خلال لجنة مشتركة بين لجنتى الاتصالات والأمن القومى، بحضور عدد من المختصين من شرطة الإنترنت وجهاز تنظيم الاتصالات والمتخصصين فى مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام خلال دور الانعقاد المقبل.