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اقتصاد وأسواق
بدء تشكيل لجنة لاشتراطات تراخيص المنشأت الصناعية
الإثنين 28 أغسطس 2017 11:04 ص
وزارة الصناعة والتجارة
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وزارة الصناعة والتجارة
خاص
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية
ووتولي هذه اللجنة وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدني والأمن الصناعي والبيئة والسلامة والصحة المهنية، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.
وبموجب هذا القرار يتم تشكيل أمانة فنية تتولي التحضير لاجتماعات اللجنة وتسجيل ما ينتهي إليه من قرارات أولا بأول على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن جانبه، أوضح المهندس، أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل.
ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها وإقراراها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة
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