المصرية للاتصالات تحذر موزعيها من التعامل مع شركات المحمول

المصرية للاتصالات حديث

محمود جمال وسمية كمال



بدأت المنافسة بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول الثلاث مبكرا، إذ حذرت الأولى موزعيها المعتمدين من التعامل نهائيا مع الشركات الأخرى عند تقديم خدمات الموبايل بالسوق المحلية.



وقالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات، إن «المصرية» أخطرت الموزعين منذ أيام بعدم الاحتفاظ بشرائح أو عقود الخطوط الخاصة بالشركات الأخرى داخل فروعها، وفى حال مخالفة ذلك، ستقوم الشركة بمصادرتها وتحرير محضر رسمى، وإيقاف كود الموزع نهائيا.



يشار إلى أن «المصرية» تعاقدت منذ أسابيع مع 15 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول وهى «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT »، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت».



وأوضحت المصادر لـ «المال» أن الأكواد التى حصل عليها الموزعون مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات لمزاولة نشاط المحمول، عبارة عن أختام مسجلة على نظام إلكترونى لدى الجهاز يوضح اسم الموزع والمنطقة الجغرافية، وعدد العملاء الذين يقدمون الخدمة لهم.



وأكدت أن «المصرية» ستبحث التفاصيل النهائية الخاصة بتقديم خدمات المحمول مع موزعيها يوم 15 سبتمبر المقبل، بحضور ممثلين عن جهاز تنظيم الاتصالات، وتتضمن خطط تسويق الخدمة الجديدة على العملاء، فى شكل عروض مجمعة تتضمن دقائق مكالمات صوتية وباقات للإنترنت.



وستبدأ «المصرية للاتصالات» طرح شرائح الجيل الرابع عقب أجازة عيد الأضحى، لتحمل أكواد 0155، حسبما كشفت «المـال» أمس.



أكدت المصادر انضمام شركتين جديدتين منذ أيام إلى قائمة الموزعين التى اعتمدتها «المصرية» لتقديم خدمات المحمول، ليصل بذلك إجمالى الشركات إلى 17 من أصل 138 موزعا يعمل مع الشركة لنقل البيانات «تى إى داتا».



وألمحت المصادر إلى أن «المصرية» طالبت أيضا من الموزعين توفير أماكن لحفظ عقود ومستندات العملاء لحين إرسالها إلى الأرشيف الرئيسى بالشركة، بجانب نظام إلكترونى يربط الموزع معها «أونلاين» لإرسال العقود والمستندات المطلوبة لتشغيل الخط للعميل فى الحال.



كما طالبتهم ببرنامج أو تطبيق خاص يتم الدخول من خلاله على نظام «المصرية» برقم سرى واسم مستخدم خاص بالموزع، لتنفيذ خطوات بيع الخط وإرسال العقد المحرر، وصورة بطاقة الرقم القومى للعميل، وخط خاص بالموزع «DEMO LINE» مرتبط بمصلحة الأحوال المدنية والشركة، وختم للموزع بالكود الخاص به لختم العقود المحررة، على أن يحتوى «رقم الكود» كما هو مرسل من الشركة إلى جهاز تنظيم الاتصالات وكذلك اسم الموزع.



يذكر أن المصرية للاتصالات، ستقدم خدمات المحمول عبر شبكة «اتصالات مصر» بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا «4G»، وتراهن الشركة على استهداف عملاء الهاتف الثابت والبالغ عددهم 6 ملايين كمرحلة أولى.