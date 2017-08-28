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اقتصاد وأسواق
التنمية الصناعية تطرح 3 مجمعات جديدة بالعاشر
الإثنين 28 أغسطس 2017 10:11 ص
هيئة التنمية الصناعية
أخر الأخبار
هيئة التنمية الصناعية
❏ مصادر: فتح باب سحب كراسات الشروط عقب إجازة العيد
أحمد اللاهونى
تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 3 مجمعات بمدينة العاشر من رمضان، على شركات المطور الصناعى خلال أسبوعين.
قالت مصادر مسئولة بالهيئة، إن المجمعات الثلاثة على مساحة إجمالية 300 ألف متر مربع، وجميعها موجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن كلا منها سيضم 120 وحدة إنتاجية.
وكشفت المصادر لـ«المال»، أنه سيتم فتح باب سحب كراسات الشروط عقب إجازة عيد الأضحى.
وعادت هيئة التنمية الصناعية، للعمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل الماضى، بطرح 4 ملايين متر مربع بمدينتى العاشر من رمضان والسادات.
والمطور الصناعى، هو مجموعة شركات من القطاع الخاص، أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، تتولى مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.
وبدأ العمل بنظام المطور الصناعى لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووفقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، فقد بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقة، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب».
كان وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، قد قال فى وقت سابق إنه من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع بمدن السادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، قبل نهاية العام الحالى، لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى، وليتواكب ذلك مع إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، والتى تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية، لكل محافظة على حدة.
التنمية الصناعية
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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