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طقس اليوم الإثنين 28 أغسطس
الإثنين 28 أغسطس 2017 09:45 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 30 والصغرى 25 ومطروح 30 العظمى 24 الصغرى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس
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