استثمارات جديدة للشربتلى والشبكشى تتجاوز مليارى دولار

المصرية للمشروعات السياحية

أحمد عاشور



يعتزم المستثمران السعوديان، عبدالرحمن الشربتلى، وفهد الشبكشى، ضخ استثمارات مشتركة بالسوق المحلية تصل إلى 2.15 مليار دولار، فى مشروعات سياحية وعقارية ومواد بناء.



تتوزع الاستثمارات بواقع مليار دولار فى مشروعين سياحيين فى شرم الشيخ، بمنطقة نبق، وفى الغردقة بخليج سوما، إلى جانب ضخ 150 مليون دولار لتنفيذ الخط الثانى لشركة جنوب الوادى للأسمنت، فضلاً عن مشروع باستثمارات مليار دولار تنفذه الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو».



من جانبه قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية لـ«المال»، إن المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى، حصل على 7.5 مليون متر مربع فى منطقة نبق، منذ عدة سنوات، بهدف إقامة مشروع سياحى متكامل عليها، ومن المقرر أن ينتهى من تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات.



وأضاف أن إعلان «الشربتلى» عن ضخ استثمارات جديدة بمشروع نبق وسوما، من شانه الإسراع بالجدول التنفيذى لمشروعاته السياحية، موضحاً أن المستثمر تقدم منذ أيام بالدراسات البيئة والفنية لاستغلال شاطئ عام بمنطقة نبق، يخدم مشروعه السياحى، وجارى استيفاء ملاحظات وزارة البيئة تمهيدا لإصدار الموافقات اللازمة.



كان «الشربتلي» قد قال فى بيان وزعته وزارة الاستثمار أمس، إن الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع «الشبكشى» تصل إلى 3 مليارات دولار، أبرزها بشركة جولدن بيراميدز بلازا، بمجمع سيتى ستارز السياحى، وتصل إلى 714 مليون دولار، بجانب الاستثمارات الخاصة بشركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ، وخليج سوما بالغردقة وتصل إلى 365 مليون دولار، وأخرى بالشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» بنحو 1.4 مليار دولار، وشركة جنوب الوادى للأسمنت بقيمة بنحو 281 مليون دولار، وبعض الاستثمارات المتنوعة بالبورصة المصرية تصل إلى 95.5 مليون دولار.



وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر ترحب بجميع الراغبين فى التوسع فى استثماراتهم، وتعمل على تسهيل جميع إجراءاتهم، خاصة السعوديين فى ظل قيام مجلس الأعمال المشترك برفع سقف الاستثمارات فى مصر إلى نحو 51 مليار دولار، وذلك من خلال خطة تستهدف القطاعات الزراعية والسياحية، تنمية قناة السويس، والطاقة والتنمية العقارية.