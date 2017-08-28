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رياضة
مصر تحصد 5 ميداليات ببطولة العالم للتايكوندو بشرم الشيخ
الإثنين 28 أغسطس 2017 01:09 ص
بطولة العالم للتايكوندو
أخر الأخبار
بطولة العالم للتايكوندو
وكالات:
رفعت مصر حصيلتها إلى 5 ميداليات خلال مشاركتها في كأس العالم للناشئين
للتايكوندو
الذي استضافته مدينة شرم الشيخ على مدار أربعة أيام، واختتمت فعالياته مساء الأحد، ونجح المنتخب المصري في إضافة ميداليتين جديدتين في اليوم الختامي لمحمود مرسى وزن 61 كجم، وتقى أحمد وزن 37، وكانت مصر قد حصدت 3 ميداليات ليوسف منصور الذي توج بميدالية ذهبية، فيما حصدت زميلتاه حبيبة أحمد وشهد الحسيني برونزيتين.
وكانت منافسات اليوم السابق قد شهدت تأهل 4 مصريين لربع النهائي، هم: محمود مرسي بعد فوزه على لاعب قبرص في دور الـ 16 بنتيجة 35/17، فيما تفوقت تقى أحمد على لاعبة منتخب بولندا 11/7، وكانت قد تفوقت في دور الـ 32 على لاعبة منتخب بيلاروسيا فارفارا كاستسوشكنيا، فيما تأهل على سليم وزن 57 بعد تغلبه على لاعب المكسيك 33/26، وكان قد إستهل مشواره في البطولة بالفوز على التركي أوجور كانبوروجلو 26/13، وتأهل مصطفى منصور وزن 49 كجم إلى دور الثمانية بعد فوزه على لاعب منتخب المغرب 21/6، وسبق وأطاح ببطل إسبانيا ماركوس فاليجو سوتيل 11/8.
وأرسل الاتحاد الدولي برقية شكر للاتحاد المصرى على حسن تنظيم البطولة وخروجها بصورة مشرفة، وأكد الكوري دكتور شو رئيس الاتحاد الدولي أن ما شاهده في شرم الشيخ من تنظيم رائع ومنافسات قوية يؤكد صحة وجهة نظر الإتحاد الدولي في إختيار مصر لاستضافة البطولة ورفض كافة الضغوط التي تعرض لها الإتحاد من بعض الدول للمطالبة بنقل البطولة من مصر.
وأوضح أن البطولة قدمت رسالة إلى العالم أجمع بأن مصرآمنة، وأكد على أن التنظيم الرائع يجعل الإتحاد الدولي يتطلع لإستضافة مصربطولة العالم للكبار في الأعوام المقبلة.
من جانبه، وجه محمد على أبوزيد رئيس الإتحاد المصري الشكر لكافة الوفود التي شاركت في البطولة، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارته واللجنة المنظمة للبطولة.
ليفربول
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