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اقتصاد وأسواق
خطة بورسعيد لإنعاش أسواقها خلال بطولة الشركات
الإثنين 28 أغسطس 2017 12:57 ص
عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77
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عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77
أمانى العزازى:
لم ينجح الأوكازيون الصيفى فى إحداث الانتعاشة المتوقعة لأسواق بورسعيد التجارية رغم تزامنه مع عيد الأضحى وبدء الموسم الدراسي نهاية سبتمبر المقبل، فيما تعول بورسعيد على بطولة الشركات للألعاب الرياضية المقرر انطلاق فعاليتها 15 من الشهر نفسه.
وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن بطولة الشركات رقم 50 التي تستضيفها المحافظة اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر من شأنها إحداث انتعاشة بأسواق المدينة التجارية تمهيدا للافتتاح الرسمي للقرية الأولمبية أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد للإعداد لبطولة الشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للشركات والذي حضرة قيادات الشباب والرياضة والصحة والتعليم والجهات الأمنية ورؤساء الأحياء والسكرتير العام للمحافظة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة بذل الجهد من أجل نجاح البطولة وشدد على استكمال الملاعب وإعدادها للمباريات والمنافسات، مشيرا إلى أهمية البطولة فى تحقيق الرواج السياحى والتجارى للمحافظة.
وناشد المحافظ أبناء بورسعيد حسن استقبال الفرق الرياضية والضيوف وحسن المعاملة بالأسواق والمواصلات وعدم الاستغلال حتى يستمتع الرياضيون وضيوف المدينة ببورسعيد.
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