شاهد.. خالد الغندور: على جبر كان على أبواب الدورى الانجليزى

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قال الإعلامي خاد الغندور إن مدافع فريق الزمالك على جبر كان على أبواب الدورى الإنجليزى ورفض عرضاً فرنسيا، رافضا فكرة الاحتراف بنادى لانس الفرنسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب تواجد النادى الفرنسى فى دورى الدرجة الثانية، مؤكدا أن اللاعب يفضل الاستمرار مع القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لحين تلقيه عرض احتراف مناسب فى الفترة الحالية.





وكان نادى اتحاد جدة السعودى أبدى رغبته فى ضم على جبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن قرار منع النادى السعودى من التعاقد مع اللاعبين حال دون انتقال المدافع الدولى لاتحاد جدة.



