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بورصة وشركات
هبوط مؤشرات 5 بورصات عربية بقيادة دبى ومكاسب للكويت
الأحد 27 أغسطس 2017 08:49 م
مؤشرات البورصات العربية
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مؤشرات البورصات العربية
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة دبى والرياض فى ختام تعاملات اليوم الأحد وسط تعاملات ضعيفة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فى نهاية هذا الأسبوع واتجاه المستثمرين لجنى الأباح وصعود بورصتى الكويت ومسقط فقط.
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية انخفض بحوالى 0.3 % فى بورصة الرياض ليصل إلى 7225 نقطة. مع هبوط بعض أسهم البنوك التي سجلت أفضل أداء الأسبوع الماضي بقيادة سهم البنك الأهلي التجاري الذى خسر حوالى 1.5%.
وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.6 % ليسجل 3603 نقطة مع ضعف أداء بعض الأسهم التي يفضلها المضاربون ومن بينها سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الذي هبط 3.3 % وكذلك مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى 4480 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة الدار العقارية ذى الثقل في السوق 1.3 % .
وهبط أيضا مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2 % ليصل إلى 8934 نقطة ليسجل خسائر لثلاث جلسات متتالية بينما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 12913 نقطة في أقل حجم تداول منذ سبتمبر الماضى.
أما البورصات التى حققت مكاسب مع بداية أول يوم عمل هذا الأسبوع فقد تصدرتها بورصة الكويت مع صعود مؤشره بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 6914 نقطة وسجل المؤشر أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية هذا العام مع تحقيق مكاسب بحوالى 20 % منذ بداية العام الجارى.
وكذلك مؤشر بورصة مسقط زاد بحوالى 0.3 % ليرتفع إلى 4963 نقطة بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1302 نقطة.
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