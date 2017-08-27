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بورصة وشركات
تغريدة إمليت تستبعد قيادة شركة أوبر
الأحد 27 أغسطس 2017 08:21 م
جيفري امليت رئيس مجلس إدارة مجموعة جنرال إليكتريك،
أخر الأخبار
جيفري امليت رئيس مجلس إدارة مجموعة جنرال إليكتريك،
عبدالغفور أحمد محسن
قال جيفري إمليت، رئيس مجلس إدارة مجموعة جنرال إليكتريك، إنه استبعد التفكير في قيادة شركة "أوبر تكنولوجيز"، وفقا لموقع "بلومبرج" الإخباري.
وكتب إمليت مغردا على تويتر :"مع احترامي للشركة ومؤسسيها .. قررت عدم استكمال مفاوضات قيادة أوبر".
ورفضت أوبر التعليق على تغريدة امليت.
وتحاول أوبر إيجاد قائدا جديدا لها، لاستعادة الثقة في نشاط الشركة بعد مرورها بأشهر من الاضطرابات.
وكان ترافيس كالانيك المؤسس المشارك بأوبر، قد أطيح به من منصبه في يونيو الماضي تحت ضغوط من بعض المستثمرين الرئيسيين في الشركة.
ومؤخرا، ترك امليت منصبه مديرا تنفيذيا لجنرال إليكرتيك، واكتفى بالبقاء في مصب رئيس مجلس الإدارة
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