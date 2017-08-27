أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سعر طن الحديد لدى الشركات المنتجة

حديد 5566
حديد 5566
حديد 5566

المرسي عزت - عمر سالم

تعلن المال عن الأسعار النهائية لأسعار تسليم المصنع للشركات المنتجة للحديد بالسوق المصرية، اليوم الأحد، مقومة بالجنيه المصري لكل طن.

وجاءت الأسعار النهائية على النحو التالي:

بشاي  11628.
جارحي  11600.
عز  11570.
مصريين  11550.
السويس للصلب  11550.
أركو  11550.
مراكبي  11500.
مصر ستيل  11500.
الجيوشي  11470.
عشري  11400.
عياد  11400.
عنتر  11300.
بيانكو 16 مم  1120.
الحديد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا