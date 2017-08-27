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اقتصاد وأسواق
سعر طن الحديد لدى الشركات المنتجة
الأحد 27 أغسطس 2017 07:30 م
حديد 5566
أخر الأخبار
حديد 5566
المرسي عزت - عمر سالم
تعلن المال عن الأسعار النهائية لأسعار تسليم المصنع للشركات المنتجة للحديد بالسوق المصرية، اليوم الأحد، مقومة بالجنيه المصري لكل طن.
وجاءت الأسعار النهائية على النحو التالي:
بشاي 11628.
جارحي 11600.
عز 11570.
مصريين 11550.
السويس للصلب 11550.
أركو 11550.
مراكبي 11500.
مصر ستيل 11500.
الجيوشي 11470.
عشري 11400.
عياد 11400.
عنتر 11300.
بيانكو 16 مم 1120.
الحديد
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