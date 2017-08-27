سعر طن الحديد لدى الشركات المنتجة

حديد 5566

المرسي عزت - عمر سالم



تعلن المال عن الأسعار النهائية لأسعار تسليم المصنع للشركات المنتجة للحديد بالسوق المصرية، اليوم الأحد، مقومة بالجنيه المصري لكل طن.



وجاءت الأسعار النهائية على النحو التالي:



بشاي 11628.

جارحي 11600.

عز 11570.

مصريين 11550.

السويس للصلب 11550.

أركو 11550.

مراكبي 11500.

مصر ستيل 11500.

الجيوشي 11470.

عشري 11400.

عياد 11400.

عنتر 11300.

بيانكو 16 مم 1120.