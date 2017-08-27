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بورصة وشركات
مودرن تتجه لتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السهم
الأحد 27 أغسطس 2017 07:18 م
مودرن بيتومود
أخر الأخبار
مودرن بيتومود
شريف عمر
علمت المال، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستخاطب إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن، للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية، لتولى مهام المستشار المالى المستقل لإعداد القيمة العادلة لسهم مودرن خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكانت إدارة البورصة قد قررت اليوم فتح سوق الصفقات الخاصة؛ لتلقي أوامر الشراء والبيع الخاصة، بعرض الشراء الإجباري لأسهم مودرن بداية من جلسة الغد 28 أغسطس الحالى، ولمدة 20 يوم عمل، تنتهى فى 28 سبتمبر المقبل، وعلى أن يتم التنفيذ خلال الـ 5 أيام عمل التالية لسريان العرض.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة، أن قرار الهيئة من المرتقب صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتبعه تعاقد مودرن مع شركة استشارات لإعداد التقرير خلال الـ 20 يوم المقررة لفتح سوق الصفقات الخاصة.
وأوضحت المصادر أن إدارة مودرن حددت السعر الحالى 80 قرشاً، وفقاً لأعلى سعر وصل إليه السهم خلال الشهور الستة الماضية، كما تضمن وضع قيمة إضافية تبلغ 9 قروش لتحفيز المساهمين.
وفقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تقدم مساهمان رئيسيان هما محمد وليد جمال الدين رئيس مودرن، وعلى بن حسن بن دايخ أحد مساهمى مودرن، بعرض لشراء 34% من أسهم الشركة تبلغ 40.4 مليون سهم، مناصفة ما بين الطرفين بسعر 80 قرشاً، ومن المنتظر ان تبلغ قيمة الصفقة 32.326 مليون جنيه.
وفى يوليو الماضى، أعلنت الرقابة المالية إيداع مشروع عرض شراء إجباري بالهيئة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92، للاستحواذ على 34% من أسهم رأسمال شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن (بيتومود).
وفي تصريحات سابقة لـ"المال"، قال محمد وليد جمال الدين رئيس مودرن، إن تحالف المستثمرين يستحوذ على 66% من رأسمال مودرن، موزعة ما بين 32.9% لبن دايخ، و32.9% لجمال الدين وأسرته
وأوضح أن الخطوة تأتى لرغبة المساهمين فى تقليل عدد المساهمين بالشركة، كما لفت للتعاقد مع بلتون المالية لتولى مهام سمسار التنفيذ، فيما يتولى مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية مهام المستشار القانونى، كما سيتم تدبير التمويل اللازم للصفقة من خلال السيولة الذاتية للمساهمين.
وأشار رئيس مودرن للمواد العازلة إلى أن التحالف لا يعتزم شطب أسهم مودرن من البورصة فى حالة الاستحواذ على كامل الأسهم، خاصة وأن بعض المساهمين من المؤسسات الذين يستحوذون على 6.5% من رأسمال مودرن أبدوا اعتراضهم على عرض الشراء ورفض بيع الأسهم، فى حالة الاستحواذ على 100% من الأسهم سيتم توفيق أوضاع الشركة وطرح نسبة من الأسهم للتداول الحر.
ويبلغ رأسمال موردن 119 مليون جنيه، موزعاً على 119 مليون سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم، وتعمل فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المواد العازلة للرطوبة والحرارة والصوت وتصنيع مواد الديكور والمعمار، ويتداول السهم حاليا قرب 0.78 جنيه.
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