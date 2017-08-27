بيع حصص مسؤولين بأكبر 6 بنوك أمريكية

بنوك أمريكية

عبدالغفور أحمد محسن



كشفت تحليلات أجرتها صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإداراتـ، في أكبر 6 بنوك أمريكية أجروا منذ بداية العام الجاري مبيعات صافية لأسهمهم في المصارف التي ينتمون إليها.



وبحسب التحليلات التي اعتمدت على بيانات نشرها موقع "بلومبرج"، فقد سجل المسئولون في بنوك "جى بي مورجان وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو وسيتي جروب وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي"، صافي مبيعات بنحو 9.32 مليون سهم منذ بداية العام، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "توجه غير اعتيادي استمرت خلاله وتيرة المبيعات الصافية لفترة طويلة من الوقت".



والبنوك الستة هي الأكبر في الولايات المتحدة من حيث الأصول .



وأضافت فاينانشيال تايمز:" هذه الأرقام تم رصدها حتى مع استبعاد صفقة بيع الملياردير وارين بافيت لحصة كبيرة من أسهمه في بنك ويلز فارجو".



وتابعت :"تظل مبيعات مسئولو البنوك لأسهمهم أعلى بنحو 14 ضعفا مقارنة بمشترياتهم".



وكان بافيت قد باع في أبريل الماضي 9 ملايين سهم من حصته في بنك ويلز فارجو مقابل 480 مليون دولار، بغرض تخفيض حصته في البنك لأقل من 10%، ليتوافق بذلك مع معايير بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).



ورجح مراقبون، أن تكون المبيعات غير المعتادة نتيجة مباشرة لاستياء المصرفيون من حقيقة البرنامج الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وبحسب فاينانشيال تايمز، كانت وعود ترامب، برفع أسعار الفائدة وتخفيض الضرائب وتخفيف القيود المصرفية، جزءا من الأسباب التي قادته إلى منصبه الجديد في البيت الأبيض، "خطاباته بهذا الخصوص كانت وراء الارتفاع القياسي لأسعار أسهم البنوك في الأسابيع التالية لانتخابه في نوفمبر الماضي".



لكن سلسلة من الانتكاسات التي أصابت سياسات ترامب، أذكت الكثير من الشكوك حول قدرة الرئيس الجمهوري على تنفيذ وعوده، الأمر الذي قاد أسهم البنوك للانخفاض، وفق الصحيفة.



روبرت سمولي، محلل الائتمان لدى بنك يو بي إس، قال إن اتجاه أسهم البنوك أصبح بمثابة مؤشرا لقياس مدى نجاح أو فشل ساسيات إدارة ترامب.



وقال ديفيد هيندلر، مؤسس شركة "فيولا رسك" الاستشارية :"عادت المخاوف من مخاطر الائتمان المحتملة كموضوع رئيسي بعد أن كان الحديث عنها متوقفا منذ سنوات".





