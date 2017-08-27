4 أسهم تستحوذ على ثلث تداولات البورصة

البورصة المصرية 5

مصطفى طلعت



بلغت تداولات أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة هي السويدي إلكتريك، والشرقية للدخان، إيسترين كومباني، ومصر للألومنيوم، والمجموعة المالية "هيرميس" حوالي 150 مليون جنيه، مستحوذة على ما يقرب من ثلث إجمالي تداولات، السوق اليوم الأحد.



وإستمر السوق في أداءه الهزيل، على صعيد قيم التداولات، والتي سجلت بنهاية تعاملات اليوم نحو 359.2 مليون جنيه، عبر التداول على 102.4 مليون ورقة مالية، فيما أطل سهم أسيك للتعدين بقوة محققا تداولات بقيمة مليون جنيه.



وأغلق سهم أسيك مرتفعا بنحو 4.61% مسجلا مستوى 12.70 جنيه بعد الإعلان عن إستحواذها على 64.5% من أسهم شركة "APM" الإثيوبية للتنقيب بقيمة 14.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نتائج الأعمال القوية للشركة.



وبختام تعاملات اليوم، هبط المؤشر الثلاثينى بنسبة 0.10% عند مستوى 12913 نقطة وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.34% ليصل إلى 700 نقطة.



يشار إلى أن تداولات البورصة، – شاملة داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل وصناديق المؤشرات- قد إنخفضت إلى 400 مليون جنيه، الأسبوع الماضي، لتبلغ 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.4 مليار جنيه، الأسبوع السابق له.



ورجح محللون إستمرار السوق في تحركاتها الهابطة، خلال النصف الاول من تداولات الأسبوع الحالي، لإختبار مستويات الدعم عند 12750 نقطة و12860 و12600 نقطة، على أن يحاول التماسك خلال النصف الثاني من الأسبوع وإعادة التجربة على مستوى 13050 نقطة.

