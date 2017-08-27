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سيـــاســة
الرئيس يدعو للالتزام بمواعيد إنتاج حقل ظهر
الأحد 27 أغسطس 2017 04:35 م
السيسي
أخر الأخبار
السيسي
خاص
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُحدد لبدء إنتاج حقل "ظُهر".
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، بحضور المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الشركة.
وصرح السفير، علاء يوسف المُتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في أعمالها في مصر، ولاسيما بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي.
وأكد الرئيس أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُحدد لبدء إنتاج حقل "ظُهر"، موجهاً وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.
وأضاف بيان الرئاسة إلى أن كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إينى" استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي "ظُهر" بالمياه المصرية في البحر المتوسط.
وأشار "ديِسكالزي" إلى أن الشركة تسعي إلى سرعة تنمية حقل "ظهر" وتطويره، بحيث يصبح جاهزاً لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الجاري.
كما تطرق رئيس "إيني" إلى المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من أعمال تطوير حقل "نورس" بدلتا النيل، كما تحرص الشركة على الاستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.
وتناول الاجتماع "ما تم إنجازه من أعمال لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالحقل، والتي تتضمن حفر الآبار ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة وإنشاء نظم التحكم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية".
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