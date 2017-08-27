EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الزمالك يستقر على التعاقد مع نيبوشا
الأحد 27 أغسطس 2017 04:01 م
نيبوشا
أخر الأخبار
نيبوشا 2
على المصرى:
أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تفاصيل التعاقد مع الصربى نيبوشا يوفوفيتش، على أن يكون العقد لمدة موسمين، مقابل 500 ألف دولار فى الموسم، وراتب شهري بقيمة 42 ألف دولار.
ويرسل مسئولى الزمالك، تذاكر الطيران للمدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، ليحضر للقاهرة غدا الإثنين، للإعلان رسميا عن التعاقد فى مؤتمر صحفى، ويتولي نيبوشا تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.
شهدت محاولات البحث عن مدرب أجنبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مفاضلة بين نيبوشا، والفرنسي روجيه لومير، المدير الفنى الأسبق للمنتخب التونسى، وفضل مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع نيوبشا لأنه الأصغر سنا، و حقق نتائج مميزة مع الفيصلي الأردني .
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا