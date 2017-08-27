الأهلى يعقد اجتماعه الأول بعد نجاح الجمعية العمومية

النادي الأهلي



على المصرى



يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئا لاعتماد اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للنادي، ويستند مجلس إدارة النادي في هذا الاعتماد على النتيجة الرسمية للجمعية الخاصة باللائحة، وسيعتمد المجلس رسميًا هذه اللائحة بحكم اختصاصاته وسلطاته كمجلس لإدارة الأهلي؛ تمهيدًا لإرسال نسخة من اللائحة للجنة الأوليمبية المصرية، ومعها طلب إعادة إشهار النادي وفق اللائحة الجديدة.



وكان المستشار شريف حشيش، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للأهلي، قد أعلن اكتمال النصاب القانوني، بعدما صوت خلال يومي الجمعية العمومية إلى 14 ألفًا و975 عضوًا، من إجمالى عدد أعضاء يبلغ 156 ألفًا و416 عضوًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 58 صوتًا باطلًا.



وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بلغ 14 ألفًا و917 صوتًا، منها 526 عضوًا رفضوا اللائحة، بينما وصل عدد الموافقين إلى 14 ألفًا و391 صوتًا، وهي نسبة تزيد عن ثلثي من حضروا الجمعية العمومية.



وحرص أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، على الاحتفال مع المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، باكتمال الجمعية العمومية للنادي، وإقرار لائحة النظام الأساسي الجديدة، الذى بدوره وجه رسالة شكر خاصة، لأعضاء النادى، بعد إقرار لائحة النظام الأساسي للنادي، واكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة للتصويت على اللائحة التي أقيمت بمقري النادي بمدينة نصر والجزيرة يومي 25 و26 أغسطس.



وقال طاهر، عقب اعتماد نتيجة التصويت، إن اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، هو نجاح وانتصار للأجيال القادمة للنادي، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للنادي، أثبتت أنها أرقى وأذكى وأصدق جمعية عمومية، وأوضح طاهر، أن الجمعية العمومية أكدت رسالة واضحة وصريحة أن الأهلي فوق الجميع، مشيرًا إلى أن اللائحة فخر للنادي وأعضائه.



من جانبه، تقدم مجلس إدارة النادي، بالنيابة عن أعضاء جمعيته العمومية بالشكر لمستشاري النيابة الإدارية، الذين أشرفوا وأداروا الجمعية الخاصة للنادي الأهلي لاعتماد لائحته الجديدة لنظامه الأساسي، وقد كان الأهلي حريصا منذ البداية على الإشراف القضائي الكامل على جمعيته الخاصة؛ احتراما للقضاء المصري، واحتكاما لأحكامه وعدالته ونزاهته.. واستجابت النيابة الإدارية الموقرة لطلب النادي الأهلي بتخصيص قاضٍ لكل صندوقي تصويت؛ يخضعان لإشرافه الكامل والدقيق على مدار اليومين اللذين استغرقتهما هذه الجمعية الخاصة في مدينة نصر والجزيرة يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس 2017، إلى جانب سبعة مستشارين ضمتهم اللجنة القضائية العامة التي أدارت الجمعية الخاصة برئاسة المستشار شريف حشيش.

