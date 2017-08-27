وزير النقل يتابع معدلات تطوير محطات السكك الحديدية

هشام عرفات وزير النقل الجديد

المال - خاص



عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع كافة الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية، بحضور قيادات الهيئة، وذلك للوقوف علي معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير.



واستعراض الوزير تقدم الأعمال بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير المحطات بإجمالي 48 محطة، بقيمة 1.103 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 33 محطة بقيمة 686 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 15 محطة بقيمة 417 مليون جنيه، ومن المقرر إنهاء 10 محطات في 31 / 10 / 2017، و5 محطات في 31 / 12 / 2017.



ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروعات تطوير وتحسين المحطات الجارية، وأن تقتصر أعمال المرحلة الخامسة على أعمال تحسين وتطوير الأرصفة فقط، وإيقاف جميع أعمال الجرانيت والرخام بالمحطات وإعادة توجيه الأموال المخصصة لهذه البنود لتطوير أعمال البنية الأساسية للسكة الحديد، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للجرارات والعربات.



وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال الأرصفة التى يتم تطويرها، وإتخاذ كافة أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ، ووضع لوحات وإشارات للركاب عن أعمال التطوير حفاظاً على سلامة الركاب.



جدير بالذكر أن هناك عدد من الشركات تقوم بتطوير وتحسين محطات السكك الحديدية، هي الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركات النيل العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.