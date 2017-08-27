القبض على منتحل شخصية أبوهشيمة بمواقع التواصل

احمد ابوهشيمة

المال – خاص



تمكنت الادارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على منتحل صفة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيق الواتس اب.



كانت مباحث الانترنت قد تلقت بلاغاً من المستشار القانونى لرجل الاعمال أحمد أبوهشيمة يفيد تضرره من شخص مجهول دأب على اصطناع حسابات مزيفه باسمه على جميع مواقع التواصل الاجتماعى والتحدث مع بعض الشخصيات العامة منتحلاً صفته خاصة العاملين فى المجال الاعلامى والوسط الفنى وتحديداً المشاهير منهم.



وبعمل التحريات وتتبع تلك الحسابات من خلال الفحص الفنى باستخدام التكنولوجيا الحدثة تم التوصل إليه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب تلك الوقائع ولجوئه لذلك بغرض الوصول لأكبر عدد من مشاهير الفنانين والاعلامين بمصر والوطن العربى

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





