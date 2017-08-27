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بورصة وشركات
العربية للأقطان تعتزم إدراج شركة إدارة الأصول بالبورصة
الأحد 27 أغسطس 2017 12:43 م
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أحمد علي:
تعتزم الشركة العربية لحليج الأقطان إدراج الشركة المنقسمة «العربية لإدارة وتطوير الأصول» بالبورصة فى شهر أكتوبر المقبل، عقب انتهاء الإجراءات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة.
يُذكر أن عمومية «العربية لحليج الأقطان» قررت فى فبراير الماضى، تقسيم الشركة إلى كيانين، الأول القاسم متخصص فى نشاط حليج القطن وهو «العربية لحليج الأقطان»، و الآخر المنقسم يختص بنشاط التطوير العقارى وهو «العربية لادارة وتطوير الأصول».
وقال محمد القليوبى، نائب رئيس مجلس شركة العربية لحليج الأقطان، إن شركته تستهدف إنهاء إجراءات قيد الشركة المنقسمة «العربية لإدارة الأصول» بالبورصة عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، على أن يتم إدراج السهم الجديد شهر أكتوبر.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة المنقسمة «العربية لإدارة الأصول» ستقوم باستغلال وتطوير جزء كبير من محفظة أراضى شركة «العربية لحليج الأقطان» والبالغة 600 ألف متر مربع تقريبًا.
يذكر أن «العربية لحليج الأقطان» قررت منح شركة «العربية لإدارة الأصول» نحو 8.9 مليون جنيه، وقد تمت العملية من خلال القيمة الدفترية للأصول وفقاً لميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016.
وأوضح، نائب رئيس مجلس شركة العربية لحليج الأقطان، أن شركة «العربية لإدارة الأصول» ستقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة عروض مشاركة من مطورين عقاريين، بهدف إقامة مشروعات عقارية مشتركة على أراضى الشركة.
وتشير القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، والتى سيتم التقسيم على أساسها أن قيمة الأراضى والمبانى تصل إلى 860 مليون جنيه سيتم نقلها للشركة المنقسمة.
وحققت «العربية لحليج الاقطان» ارتفاعًا كبيرًا فى أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2016/2017، إذ بلغت 85.520 مليون جنيه، مقارنة بـ20.715 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى 2015/2016، بنسبة نمو قدرها %312.
ويبلغ رأسمال «العربية لحليج الأقطان» 1.3 مليار جنيه، موزعاً على 264.8 مليون سهم، بقيم اسمية 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين «اى كى ثرى ليمتد» بنسبة %6.7، والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعى بنسبة %5.3، ثم أحمد خالد البساطى بنسبة %1.9، وهانى علما بـ %1.010، ثم عدد من المساهمين بنسبة أقل من %1.
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