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بورصة وشركات
مطاحن مصر العليا تخطر البورصة بنتائج مزادين لبيع وحدات تابعة
الأحد 27 أغسطس 2017 12:31 م
شركة مطاحن مصر العليا
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مطاحن مصر العليا توزع 6.75 جنيه للسهم
شركة مطاحن مصر العليا
رجب عزالدين
أخطرت شركة مطاحن مصر العليا، البورصة المصرية، اليوم الأحد، نتائج مزادين علنيين تم عقدهما فى 23-24 أغسطس الجارى.
وقالت الشركة، فى بيان لها، إن المزاد الأول المنعقد 23 أغسطس، أسفر عن بيع ثلاث محلات تجارية بعمارات الشركة بفرشوط بقيمة إجمالية 722 ألف جنيه، كما تم تأجير جراج بدروم (1) بقيمة شهرية 4400 جنيه.
وأضافت: "بالنسبة للمزاد الثانى المنعقد فى 24 أغسطس، فقد أسفر عن تأجير 7 شقق سكنية بأبراج الشركة فى طهطا بإجمالى إيجار شهرى 8300 جنيه، وكذلك تأجير وحدة إدارية بقيمة 1100 جنيه ولم يتم تأجير الجراج".
كان من المقرر عرض 10 محلات تجارية بمساحات مختلفة، وكذلك 2 جراج ببدروم عمارات الشركة بفرشوط، كما كان من المقرر عرض 17 وحدة إدارية بمساحات مختلفة للتأجير، إضافة إلى 17 وحدة سكنية وجراج ببدروم الشركة بطهطا.
ووافقت الشركة مؤخرًا على شراء قطع غيار غير تخصصية تشمل أجهزة الميلي فلاور، وفاصل الزلط من شركة جلفتو سانجاتي الإيطالية بالأمر المباشر بقيمة إجمالية بلغت 71.83 ألف يورو.
واشترطت الشركة في تلك الصفقة، استيراد الأجهزة من خلال اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز بالقيمة الإجمالية، إضافة لمدة صلاحية 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
مطاحن مصر العليا
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