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اقتصاد وأسواق
التموين تنهى مراجعة بيانات 30 مليون مواطن
الأحد 27 أغسطس 2017 11:57 ص
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدى
قال مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة راجعت بيانات 30 مليون مواطن، من أصل 70 مليونًا، مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، خلال فترة تحديث البيانات.
وأوضح فى تصريح لـ»المال»، أنه كان من المفترض أن تراجع بيانات 19 مليون مواطن فقط، لكن فوجئت وزارة التموين بقيام 11 مليونًا مقيدين على البطاقات التموينية بتقديم إستمارات تحديث بيانات طواعية منهم.
وأشار الى أن الوزارة فى طريقها للسيطرة بشكل محكم على منظومة البطاقات التموينية الذكية، على صعيد عملية التنقيح الخاصة بها، بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ولفت إلى أن المسئول حاليا عن تعديل، وإضافة، وحذف الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية؛ أشخاص محددين، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.
وأكد أن الشركات الإلكترونية المسئولة عن البطاقات التموينية، لا تستطيع التعديل بقاعدة البيانات الرئيسية للمواطنين المقيدين على البطاقات، سواء بالإضافة أو الحذف، عكس ما كان يحدث سابقًا، وكان السبب الرئيسى لسرقة الدعم الحكومى من خلال إضافة أسماء وهمية.
وزارة التموين
بطاقة التموين
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