التخطيط تبدأ تلقى تقييمات الخبراء لرؤية 2030

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

❏ 5 أسباب وراء الفجوة الادخارية الحالية.. و6 إجراءات لمعالجتها

❏ 22.5 مليار دولار صادرات مستهدفة

❏ خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداولها من خلال البنوك

❏ 11 تحديًا تواجه منظومة المتابعة على رأسها تعدد جهات جمع البيانات وممارسات تصيد الأخطاء

❏ إعداد إطار عام للمشروعات يتضمن دراسات جدوى توضح أضرار عدم تنفيذها وعدد المستفيدين

❏ 7 وزارات استجابت لإعداد موازنة مشتملة على برامج أداء أبرزها «التعليم» و«الصحة» و«النقل»



الإسكندرية ـ مدحت إسماعيل



استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال جلسة نقاشية نظمتها أوائل الأسبوع الماضى، وعلى مدار يومين، بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان «منظومة التخطيط والإصلاح الإدارى فى مصر»، بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، رؤية 2030 التى أعدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه منها.



عرضت قيادات «التخطيط» المشاركة فى الجلسة، آليات متابعة الخطة، والتحديات التى تواجه تنفيذها، وكذلك ملامح خطة تطوير النظام المحلى فى المحافظات خلال الـ3 سنوات المقبلة.



فى البداية قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون المتابعة، إن وزارة التخطيط طلبت خلال الفترة الماضية من مجموعة خبراء محليين إجراء مراجعة شاملة لأهداف إستراتيجية 2030، لافتة إلى أن من ضمن الخبراء الذين تم الاستعانة بهم الدكتورة شيرين الشواربى، لافتة إلى أنها ستراجع أهداف العدالة الاجتماعية، خاصة المتعلقة ببرنامج الدعم النقدى كرامة وتكافل، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى.



وأشارت «المغربل» إلى أن الدكتورة شيرين الشواربى اقترحت إدخال مؤشر تركيبى لقياس التأثيرات الإيجابية لبرنامج كرامة وتكافل، ومقرر تقديم مقترح تلك المؤشر نهاية أغسطس.



وأوضحت أن الوزارة استقرت على أن تحصل من الخبراء على تقارير سنوية لتقييم مدى ما تم تنفيذه فى رؤية 2030، بداية من نهاية أغسطس الحالى وحتى نهاية العام، لافتة إلى أن منظومة متابعة تنفيذ الإستراتيجيات فى مصر ليست جيدة فى الوقت الحالى بالشكل اللازم، ومطلوب تفعيلها بشكل أفضل.



وذكرت أن رؤية 2030 وضعت عددا من أساليب المتابعة، منها المتابعة الفعلية، وتستهدف متابعة الأعمال المنفذة وفقاً لما ورد فى التوصيف المعنى بالمشروع أو البرنامج المحدد، من حيث الموقع والمواصفات والجودة والموارد المكونة للإنشاءات والتعديلات التى أدخلت على التنفيذ وأسبابها ونتائجها، يتبعها متابعة التوقيت وتستهدف الالتزام بتوقيتات التنفيذ والتسليم المتفق عليها طبقا لما ورد فى الجدول الزمنى للمشروعات، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات التى تواجه التنفيذ سواء كانت طبيعية أو نتيجة ظروف خارجية، والأخيرة متابعة التكاليف، وتستهدف الوقوف على ما تم صرفه من اعتمادات مالية على المشروعات، ومقارنتها بالمحقق فعلياً.



وأشارت "المغربل"، إلى أنه يوجد نحو 11 تحديًا تواجه عملية المتابعة فى الوقت الحالى، منها تعدد الجهات القائمة على جمع البيانات على مستوى المركز، إضافة إلى صعوبة المتابعة فى ظل الاعتماد على موازنة البنود بدلاً من موازنة البرامج والأداء، إضافة إلى ضعف البنية التحتية المعلوماتية والتقنية وغياب التكامل الرأسى والأفقى بين قواعد البيانات، إلى جانب ممارسات تصيد الأخطاء والمحسوبية والوساطة.



وأشارت إلى أن إستراتيجية 2030، نصت على أن يتم إعداد إطار منطقى للمشروعات المقرر تنفيذها خلال فترة إستراتيجية كل عام على حدة، بمعنى أنه لن تتم الموافقة على تنفيذ المشروعات إلا عقب إجراء جدوى اقتصادية متكاملة توضح والأضرار التى ستتحقق حال عدم تنفيذه والإيجابيات العائدة منه، وعدد المستفيدين إذا تم تنفيذه.



وتابعت: الكثير من المشروعات تم اكتشاف حصوله على موافقات وتخصيص دعم له منذ سنوات، لكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، بالعكس ارتفعت تكلفته أكثر من مرة نتيجة عدم إنهائه فى الوقت المحد ومن ثم لا يمكن استمرار تنفيذ المشروعات بنفس الآلية، نظراً للظروف الاقتصادية ومحدودية الموارد المالية المتاحة، والتى نسعى فى الوقت الحالى لاستغلالها بشكل أكثر جدية.



وتتضمن إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، 249 مؤشرًا، تشمل 28 على مستوى المدخلات، و63 على مستوى المخرجات، و75 على مستوى النتائج الإستراتيجية، و83 مستحدثة.



وذكرت نهال المغربل، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من المؤكد أنها أثرت بشكل ما على مستهدفات إستراتيجية العام المالى الماضى، وثم فإن التعامل مع تلك التأثرات لن يكون بتقليل المستهدف، سواء فى معدلات النمو أو غيرها فى العام المالى الحالى، وإنما سيكون بشكل يستهدف حل المشكلة من الأساس.



وأوضحت أن وزارة التخطيط طالبت عددا من الوزارات بوضع برامج أداء فى موازنة العام المالى الحالى، لافتة إلى أن 7 منها استجابت لذلك، وهى: "التعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة، والإسكان، والاتصالات، والنقل"، إضافة إلى أن وزارتى "الصناعة" و"التموين" يعكفان فى الوقت الحالى على إعداد موازنة البرامج والأداء.



فى سياق متصل، استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى كلمتها خلال الجلسة، والتى ألقاها بالنيابة عنها الدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط، أن الحكومة كانت تستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العام المالى 2016-2017 بنحو %5.2، لكن المتوقع وفقاً للبيانات الأولية تحقيق معدلات نمو فى حدود %4.1، إضافة إلى أن معدل الاستثمار كان مستهدفًا أن يصل لـ%17.6، لكن المحقق فى العام نفسه بلغ 15.6، ومعدل البطالة كان مستهدفا خفضه لـ11.8، لكنه استقر عند حدود %12.3 خلال العام المالى 2016-2017.



وأوضحت الوزيرة أن أسباب عدم تحقيق المستهدفات العام الماضى يرجع لعدة أسباب، منها الارتفاع المتوقع فى قيمة المكون الأجنبى من التوريدات بنسبة %70 من جملة التوريدات، بنسبة قد تصل إلى %60 عن المستهدف فى العام المالى 2016-2017 نتيجة لتحرير سعر الصرف، إضافة إلى التأثير السلبى لمؤشرات النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى على النمو الاقتصادى المتحقق خلال العام، حيث تراجع ناتج قطاع السياحة بمعدل %27.2 خلال النصف الأول، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل نمو القطاع بنسبة %28.5، وذلك على الرغم من النمو الملحوظ المتحقق خلال الربع الثالث بنسة %80 والربع الأخير %92.4.



وأشارت إلى تراجع مساهمة الصادرات فى النمو خلال النصف الأول من العام المالى %2.3 مقارنة بــ%0.5 مستهدف فى خطة العام، حيث بلغت مساهمة صافى الصادرات فى النمو نحو 31.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى، وفى حدود 10.1 مليار كمستهدف خلال العام.



وتابعت: الأهداف الكلية للخطة متوسطة المدى 2017،2020، فى إستراتيجية 2030، أن يتم تحقيق معدلات نمو فى حدود %5 خلال العام الحالى، و%6 فى 2020ـ2019، ومعدل استثمار فى حدود %17.2 فى 2019ـ2020، وتحقيق معدل فى حدود %16 خلال العام الحالى.



وأشارت الوزيرة إلى أن مستهدف تحقيق صادرات بنحو 22.5 مليار دور خلال العام الحالى، مقابل 20.5 مليار دور خلال المالى الماضى، وتحقيق صادرات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار فى العام 2020ـ2019، وخفض معدلات البطالة لـ%9.7 فى نفس العام، مقابل خفض معدلات بلغت لـ%115 فى العام الحالى، مقارنة بـ%12.2 معدلات البطالة العام الماضى.



ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من فجوة ادخارية كبيرة فى الوقت الحالى، بسبب 5 عوامل، أولها: تواضع معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى، والثانى: انخفاض متوسط دخل الفرد، والثالث ارتفاع معدل التضخم، والرابع زيادة الاقتراض الاستهلاكى، والأخير ارتفاع عجز الموازنة.



ولفت إلى أن الحكومة وضعت 6 إجراءات مستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لمعالجة الفجوة الادخارية الحالية وتشمل استمرار السياسة المالية فى ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومى، واستمرار السياسة النقدية فى امتصاص السيولة المالية الفائضة فى الأسواق وكبح حجم التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفى، إضافة الى تعزيز الإدماج المالى وتبنى خطة للتوعية بأهمية الإدخار؛ من خلال التوسع فى إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد فى القرى والتجمعات السكانية التى لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية، إلى جانب سياسة استثمارية؛ وتستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها فى الاقتصاد القومى، فضلا عن تبنى خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفى وزيادة مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية، اضافة الى الدور المرتقب للمجلس القومى للمدفوعات؛ فى زيادة معدلات الادخار.



وقالت وزيرة التخطيط، إن جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى تقدر بنحو 135.4 مليار جنيه، بنسة تغير عن المخطط المعتمد %8، وبنسبة تغير عن المخطط المتوقع بـ%49، لافتة إلى التمويل الذاتى فى الخطة يقدر بـ43.6 مليار جنيه، و70 مليارًا سيتم توفيرها عبر الخزانة العامة شاملة القروض، وتوفير 21.8 مليار من جهات أخرى.



ولفت إلى أن الحكومة تعول على أن تسهم تجارة الجملة والتجزئة بـ%17.7 فى النمو الاقتصادى، فيما يستهدف أن يسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة %14.7، و%11.9 قطاع الأنشطة العقارية، و%10.5 مساهمة قطاع الصناعات التحويلة، و%8.3 مساهمة قطاع الزراعة والغابات والصيد، فيما مستهدف ان يساهم قطاع الاتصالات بنسبة%0.3.



من جانبه، قال الدكتور خالد زكريا أيمن، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، إن رؤية 2030 اشتملت على خطة لتطوير منظومة التخطيط المحلى، لافتاً إلى أن التخطيط المحلى فى الوقت الحالى يواجه عدداً من التحديات ومنها، أن مخصصات الموازنة الاستثمارية لا تستهدف بالأساس الفجوات التنموية على مستوى المحافظات، ولا توجد معادلة تمويلية لتوزيع هذه المخصصات وفقا للفجوات، إضافة إلى كثرة عمليات المناقلة التى تتم خلال تنفيذ الموازنة لأسباب متعددة ومن ثم تفرغ عملية التخطيط من محتواها، الى جانب الإنفاق غير الفعال والهدر على المستوى المحلى.



وذكر أنه لمعالجة تلك التحديات تم تحديد عدد من الفجوات التنموية فى إطارها المكانى الواجب إستهدافها خلال السنوات الثلاثة القادمة بداية من العام المالى 2017-2018، إضافة إلى بدء التنسيق مع مبادرات المجتمع المدنى وبرامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر لتوحيد الجهود التنموية لسد الفجوات القائمة.



وتابع: مخطط تخصيص %10 من إجمالى الباب السادس من خلال معادلة تمويلية لإستهداف الفجوات المحددة خلال العام المالى الأول ثم %30 من إجمالى الباب فى العامين الماليين الثانى والثالث لذات الغرض، الى جانب المشاركة الفعالة فى إعداد المواد الخاصة بالتخطيط والمالية فى مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، وايضاً إعداد منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلى تبدأ بقطاع التنمية المحلية مع إضافة قطاعات أخرى فى المستقبل القريب وفقاً لكفاءة التنفيذ.



وقال مستشار وزير التخطيط إلى أن الملامح العامة لمنظومة التخطيط الجديدة لقطاع التنمية المحلية، تتمثل فى قيام المحافظات بإعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المالى 2018-2019 وذلك فى إطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظة، على أن تحدد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سقف مالى لكل محافظة يغطى سنوات الخطة الثلاث وفقاً لمعادلة تمويلية جديدة تأخذ فى إعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتحفز المحافظات على زيادة مواردها الذاتية، كما تصدر وزارة التخطيط منشور شامل ومفصل يحدد نطاق خطط التنمية المحلية وأسلوب إعدادها ومتابعتها.



وتابع: تعلم وزارة التخطيط المحافظات بالسقوف المالية وتتعهد بإتاحتها خلال سنوات الخطة الثلاث على الا يزيد مخصص كل سنة عن %40 من إجمالى السقف، كما يحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية لمشروعات التنمية المحلية خلال السنوات الأولى والثانية من الخطة، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة فى الخطة دون الرجوع لوزارة التخطيط، فيما لا يتجاوز السقوف المالية السنوية، ولا يتجاوز التكلفة التقديرية للمشروعات المدرجة بالخطة، فضلاً عن أن وزارة التخطيط تحدد مخصص مالى إضافى للتنمية المحلية تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مقترحات لمشروعات غير المدرجة فى خططها الثلاثية.