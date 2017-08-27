التأمين متناهى الصغر.. الأخطار والأقساط

فادي صليب وسيط تأمين-min

كتب- ماهر أبو الفضل:



أرسل القارئ أحمد محمد المصرى، بشركة مصر للطيران، تساؤلا عن ماهية التأمين متناهى الصغر، والأخطار التى يغطيها والأقساط التى يدفعها العميل ومبالغ الاستحقاق نهاية المدة؟



من جانبه، أجاب فادى صليب، صاحب مكتب الفادى للخدمات التأمينية-وسيط حر- بأن التأمين متناهى الصغر يضمن الدخول للأفراد أصحاب المشروعات متناهية الصغر مثل الورش والمحلات الصغيرة والأكشاك.



وأضاف أن دخول تلك الشريحة صغيرة للغاية، ولايمكن من خلالها توفير فوائض لشراء وثائق تأمين عادية، إلا أن أقساط التأمين متناهى الصغر تناسب تلك الشريحة لضآلتها وقد تصل إلى 50 جنيها سنويا.



وأكد أن هذا القسط يضمن لصاحب المشروع تعويضا عن قيمة البضاعة أو مشروعه فى حالة تعرضه للحريق أو السرقة، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار وثيقة تأمين حياة بقسط بسيط مقابل حصول صاحب المشروع على تعويض فى حالة إصابته أو حصول أسرته على هذا التعويض فى حالة وفاة صاحب المشروع.



ولفت إلى أن وثائق التأمين متناهى الصغر تنقسم إلى نوعين فردى وجماعى، والنوع الأول معناه إصدار الوثيقة لكل فرد على حدة، أو جماعى بمعنى أن تصدر تلك الوثيقة من خلال الجمعية التى حصل العميل على قرض منها، ويقوم العميل بسداد قسط وثيقة التأمين مع أقساط القرض الذى حصل عليه.





