وزير الزراعة يترأس الاجتماع الـ78 لبحوث الصحراء

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد:



ترأس الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثامن والسبعين لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، لاستعراض ما تم إنجازه من خطط وبرامج خلال الفترة الماضية.



وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن مركزي البحوث الزراعية والصحراء هما ذراعا وزارة الزراعة، والمنوط بهما إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، لافتا إلى أن مركز بحوث الصحراء يساهم بشكل كبير في خدمة المجتمعات المحلية في تعزيز سبل عيش السكان في المناطق الصحراوية، وتنمية الموارد الطبيعية بها.



وأشار الوزير إلى أهمية التعاون المستمر بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء، والاستفادة القصوى لكافة الموارد المتاحة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة واستراتيجيتها.



واستعرض خلال الاجتماع ما تم إنجازه في مشروع تأهيل وتنمية بعض الوديان بمطروح، حيث تم حتى الآن تنفيذ 10كم وإعادة تأهيل 4 كم وديان جديدة، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 250 فدانا، حيث يستفيد منها حوالي 560 أسرة بدوية، كذلك تم توزيع 1000 شتلة زيتون لزراعتها في بطون الوديان الجديدة بسيدي براني ورأس الحكمة، فضالاً عن تنفيذ 25 بئر نشؤ سعة 120-150م3 يستفيد منها 25 أسرة بدوية.



وفيما يتعلق بمشروع التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي، قال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء إنه تم إجراء المسح الميداني للموارد المائية وموارد التربة والغطاء النباتي وإعداد الخرائط لحوض القصابة / باجوش، حيث تم اختيار المنطقة النموذجية لتنفيذ الأعمال التنموية بالمنطقة، وإجراء الدراسات الميدانية التفصيلية في المنطقة الرائدة التي تشمل الموارد المائية وموارد التربة والغطاء النباتي، كذلك إعادة تأهيل المنشآت المائية لصيانة الموارد المائية وإعادة تأهيل مناطق المراعي المتدهورة.